Жители Бутово подарили патриарху кролика на Пасху

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Игрушечный пасхальный кролик, подарок прихожан храма святого Стефана Пермского в Бутово, станет любимой игрушкой преподнесенного предстоятелю Русской церкви в Лондоне щенка Вилли, убежден пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

В Великую субботу патриарх по традиции посещает московские храмы. Их список держится в секрете до последней минуты. В храме священномученика Ермогена в Зюзино он освятил принесенные прихожанами пасхальные куличи и яйца и благословил верующих.

"Крепости духа желаю вам в канун светлого праздника. А сила духа зависит от веры", — сказал патриарх Кирилл, окропляя собравшихся святой водой.

Позже прихожане храма святителя Стефана Пермского подарили патриарху плюшевого кролика. По словам главы патриаршей пресс-службы, для всех это стало неожиданностью

"Во всех храмах патриарху дарят пасхальные яйца, а здесь ему подарили пасхального кролика. Кролик посажен в машину и, наверное, будет дружить с Вилли", — сказал священнослужитель.

Во время октябрьского визита патриарха в Великобританию православный приход в Лондоне подарил ему щенка популярной в стране породы корги, которого назвали Вилли. Фото патриарха с собачкой стали очень популярны в Интернете.