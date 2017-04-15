Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи, отметив, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды, конфликты и катаклизмы не должны вызывать уныния в человеческой душе.

"Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни", — говорится в традиционном пасхальном послании патриарха, опубликованном в субботу на сайте Русской православной церкви.

По его словам, христианин не может "пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями".

Предстоятель РПЦ отметил с сожалением, что "злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире". Однако, добавил он, унынию не должно быть места в душе человека, потому что, "несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что господь победил мир… восторжествовал над грехом и смертью".

Как отметил патриарх, жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций в разное время попытки поиска живого бога, воплощавшие в себе "чаяния и надежды миллионов людей". "Только благодаря голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к источнику всякого блага", — заметил первоиерарх Русской церкви.

Христиане встречают свой главный праздник — Пасху, или Воскресение Христово, 16 апреля. В этом году католическая и православная Пасхи совпадают.