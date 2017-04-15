Страстная неделя в Испании: шествия, молитвы, музеи под открытым небом

ВАЛЬЯДОЛИД (Испания), 15 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Страстная неделя – одно из самых ожидаемых и почитаемых событий года в Испании. И одно из самых необычных для тех, кто оказывается в эти дни в Испании впервые. В стране с четверга по воскресенье – официальные выходные, которые в некоторых областях продолжаются и в понедельник.
Испания в настоящее время далеко не так религиозна, как это было несколько десятилетий назад: согласно опросам, каждый четвертый испанец называет себя атеистом или признается, что не исповедует никакой религии, более 70% верующие, из них 69% — католики.
Путь покаяния
Традиция проводить религиозные шествия, которые начинаются за неделю до Пасхи, в Пальмовое воскресенье, восходит к XV веку. Каждое религиозное братство (кофрадия) в течение этих дней должно совершить своеобразный "путь покаяния" — пройти от храма по улицам города и обратно. В процессиях участвуют "кающиеся грешники" и "носильщики", последние несут на своих плечах платформы с фигурами Христа, Девы Марии, святых. Композиции повествуют о последних днях и часах земной жизни Христа. Вес платформы – несколько сот килограмм, но может достигать почти тонны, в этом случае платформа передвигается на колесах.
Участники процессии одеты в традиционные одежды — длинные мантии и остроконечные колпаки с прорезями для глаз. Цвет одеяний зависит от братства. Символический смысл закрытых лиц – скрыть грешников от посторонних глаз. Некоторые идут без обуви, у кого-то на ногах цепи. Процессии сопровождают женщины в черных платьях и черных мантильях, а также оркестры.
"В каждом испанском городе Страстная неделя — особенная, всегда есть определенные черты, которые присущи только этому конкретному месту", — рассказывает мэр Вальядолида (автономное сообщество Кастилия и Леон) Оскар Пуэнте.
На здании мэрии Вальядолида до воскресенья будут приспущены флаги города, автономного сообщества Кастилия и Леон и Испании.
Музей под открытым небом
Страстная неделя в Вальядолиде признана "неделей, представляющей международный туристический интерес". И это неслучайно – в эти дни по улицам города проносят на платформах скульптуры, датированные XVI-XVII веками, в том числе знаменитого скульптора Грегорио Фернандеса. Они хранятся в Национальном музее скульптуры, расположенном в здании, сохранившемся с XV века. По словам директора музея Марии Боланьос, самые старые работы музея датируются XIII веком, но главная гордость – произведения "золотого века" испанского ренессанса, XVI-XVII веков, в том числе произведения Грегорио Фернандеса, Педро де Мена, Алонсо Берругете, Хуана де Хуни, Алонсо Кано. Как рассказала директор, в процессиях Страстной недели участвуют 40 скульптур из музея.
Из поколения в поколение
Как правило, члены одной семьи состоят в одном братстве. И так из поколения в поколение. Но далеко не всегда. Хорхе стал членом "Королевской почитаемой кофрадии драгоценнейшей крови Господа Нашего", созданной в 20е годы прошлого века, во взрослом возрасте. Его мать, как и он сам, — члены другой кофрадии, но после свадьбы (жена – член этого братства) он решил присоединиться и к кофрадии "Драгоценнейшей крови", в котором состоят около 800 человек. Быть членами разных братств одновременно не возбраняется.
Он признается, что членов братства нисколько не смущает, что вдоль маршрута процессий можно увидеть многочисленные столики, выставленные на улицах, где люди сидят, едят, пьют алкоголь, что теоретически могло бы восприниматься как неуважение к религиозной традиции. "Нет, нас это совершенно не смущает. Мы все люди, у нас у всех есть своя жизнь, мы совершенно не имеем ничего против, если люди наблюдают за процессией с бокалом вина в руке", — сказал Альфонсо.
Еще одной традицией Святой недели является помилование заключенных. Некоторые кофрадии имеют право предложить правительству страны помиловать того или иного осужденного. Есть три условия помилования: совершенное преступление не должно быть против здоровья населения, связанным "с кровью", или насилием по гендерному признаку, рассказывает старший брат "Кофрадии Богоматери милосердия" Франсиско Хавьер Картон Триго. В этом году Совет министров помиловал только семь человек из около полусотни, которых предложили кофрадии, обладающие этим правом. Среди помилованных не оказалось ни одного из трех кандидатов, которых предложило братство Богоматери милосердия. В прошлом году благодаря усилиям этой кофрадии из тюрьмы досрочно вышел человек, который отбывал наказание за экономические преступления.