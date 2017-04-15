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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Страстная неделя в Испании: шествия, молитвы, музеи под открытым небом

03:0515.04.2017
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Православный храм в Мадриде. Архивное фото
© РИА Новости. Елена Шестернина

ВАЛЬЯДОЛИД (Испания), 15 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Страстная неделя – одно из самых ожидаемых и почитаемых событий года в Испании. И одно из самых необычных для тех, кто оказывается в эти дни в Испании впервые. В стране с четверга по воскресенье – официальные выходные, которые в некоторых областях продолжаются и в понедельник.

Испания в настоящее время далеко не так религиозна, как это было несколько десятилетий назад: согласно опросам, каждый четвертый испанец называет себя атеистом или признается, что не исповедует никакой религии, более 70% верующие, из них 69% — католики.

Путь покаяния

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2017/ Tiziana Fabi
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Страстная неделя – особенное время не только для католиков, но и всех жителей страны. Каждый испанский город имеет свои отличительные, только ему присущие черты. Так на юге, например, в Севилье, это очень красочные и богатые шествия, севернее, в Кастилии, – такого богатого убранства нет, все гораздо строже и сдержаннее.

Традиция проводить религиозные шествия, которые начинаются за неделю до Пасхи, в Пальмовое воскресенье, восходит к XV веку. Каждое религиозное братство (кофрадия) в течение этих дней должно совершить своеобразный "путь покаяния" — пройти от храма по улицам города и обратно. В процессиях участвуют "кающиеся грешники" и "носильщики", последние несут на своих плечах платформы с фигурами Христа, Девы Марии, святых. Композиции повествуют о последних днях и часах земной жизни Христа. Вес платформы – несколько сот килограмм, но может достигать почти тонны, в этом случае платформа передвигается на колесах.

Храм преподобного Пимена Великого
© Фото: сайт прихожан храма преподобного Пимена Великого
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Братства начинают готовиться к Страстной неделе чуть ли не за год – как только закончилась предыдущая. Иногда на улицах можно увидеть, как носильщики тренируются двигаться и поворачивать платформу. Нести платформу крайне сложно: огромный вес приходится держать на плечах долго – шествия продолжаются по несколько часов, иногда почти сутки. В этих случаях "носильщики" меняются время от времени.

Участники процессии одеты в традиционные одежды — длинные мантии и остроконечные колпаки с прорезями для глаз. Цвет одеяний зависит от братства. Символический смысл закрытых лиц – скрыть грешников от посторонних глаз. Некоторые идут без обуви, у кого-то на ногах цепи. Процессии сопровождают женщины в черных платьях и черных мантильях, а также оркестры.

"В каждом испанском городе Страстная неделя — особенная, всегда есть определенные черты, которые присущи только этому конкретному месту", — рассказывает мэр Вальядолида (автономное сообщество Кастилия и Леон) Оскар Пуэнте.

Папа Франциск во время обряда омовения ног. Архивное фото
© AP Photo/ L'Osservatore Romano/Pool
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Вальядолид с XIII века по начало XVII века был местом пребыванием двора кастильских и испанских монархов, c 1601 по 1606 год был столицей, здесь родились четыре испанских короля, в том числе Фелипе II, здесь тайно венчались католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, здесь умер Христофор Колумб, а Сервантес написал пролог к Дон Кихоту.

На здании мэрии Вальядолида до воскресенья будут приспущены флаги города, автономного сообщества Кастилия и Леон и Испании.

Музей под открытым небом

Крестный ход на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Алексей Куденко
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"Особенность Страстной недели в нашем городе — скульптуры, которые задействованы в процессиях, – это произведения XVI-XVII веков. Может, процессии в других местах и более красочные, с более богатым убранством, но нигде нет фигур, которые бы выставлялись в Национальном музее скульптуры. В Страстную неделю Вальядолид превращается в настоящий музей под открытым небом. Вторая отличительная черта Страстной недели здесь – это молчание, которым сопровождаются процессии", — говорит мэр.

Страстная неделя в Вальядолиде признана "неделей, представляющей международный туристический интерес". И это неслучайно – в эти дни по улицам города проносят на платформах скульптуры, датированные XVI-XVII веками, в том числе знаменитого скульптора Грегорио Фернандеса. Они хранятся в Национальном музее скульптуры, расположенном в здании, сохранившемся с XV века. По словам директора музея Марии Боланьос, самые старые работы музея датируются XIII веком, но главная гордость – произведения "золотого века" испанского ренессанса, XVI-XVII веков, в том числе произведения Грегорио Фернандеса, Педро де Мена, Алонсо Берругете, Хуана де Хуни, Алонсо Кано. Как рассказала директор, в процессиях Страстной недели участвуют 40 скульптур из музея.

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Помимо ценнейших скульптур в процессиях используются фигуры, которые находятся в соборах, но есть и совершенно новые. Их автор – Мигель Анхель Тапиа Палома, "последний" ремесленник Кастилии, который создает из дерева фигуры религиозного содержания. На изготовление одной из сцен, которая участвует в процессии, у него ушло пять лет – по году на каждое изображение. Когда Мигель Анхель начинается рассказывать и демонстрировать процесс изготовления произведений, не остается вопросов, почему так долго. "Я использую технику, которую использовали мастера XVI века, и исключительно природные материалы — не только дерево, но и все краски, клеящие вещества и так далее", — рассказывает мастер, который отдал своему делу 30 лет жизни. Одна фигура, по его словам, может весить от 60 по 80 кг, плюс вес платформы. "Все знают, процессии Страстной недели в Севилье. Может, они и более красочные, но там используются фигуры, у которых из дерева сделаны только лицо и руки, все остальное – это каркас, прикрытый одеждами. Наши же фигуры целиком сделаны из дерева", — говорит он. В этом году в процессиях участвуют несколько платформ, сделанные "последним мастером" Кастилии, всего девять фигур.

Из поколения в поколение

Патриарх Кирилл
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В эти дни в Вальядолиде проходят десятки процессий, которые проводят двадцать братств. Шествий настолько много, что начинаются они с утра и заканчиваются поздней ночью. Маршруты часто пересекаются, и тогда организаторам приходится приостанавливать одну процессию, чтобы дать возможность пройти другой. В пятницу вечером все шествия приходят на центральную площадь города Пласа Майор. В одной из процессий, которые проходят во время Страстной недели, принимают участие даже проститутки. Всего членами кофрадий являются около 30 тысяч человек, то есть примерно каждый десятый житель города.

Как правило, члены одной семьи состоят в одном братстве. И так из поколения в поколение. Но далеко не всегда. Хорхе стал членом "Королевской почитаемой кофрадии драгоценнейшей крови Господа Нашего", созданной в 20е годы прошлого века, во взрослом возрасте. Его мать, как и он сам, — члены другой кофрадии, но после свадьбы (жена – член этого братства) он решил присоединиться и к кофрадии "Драгоценнейшей крови", в котором состоят около 800 человек. Быть членами разных братств одновременно не возбраняется.

Богослужение в храме великомученика Димитрия Солунского
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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"Никакого соперничества – у кого процессия лучше или чего-то подобного — между кофрадиями нет. Наоборот, мы друг другу помогаем", — говорит старший брат кофрадии Альфонсо Герра.

Он признается, что членов братства нисколько не смущает, что вдоль маршрута процессий можно увидеть многочисленные столики, выставленные на улицах, где люди сидят, едят, пьют алкоголь, что теоретически могло бы восприниматься как неуважение к религиозной традиции. "Нет, нас это совершенно не смущает. Мы все люди, у нас у всех есть своя жизнь, мы совершенно не имеем ничего против, если люди наблюдают за процессией с бокалом вина в руке", — сказал Альфонсо.

Верующие в аэропорту Внуково-1
© РИА Новости. Антон Денисов
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Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте говорит, что Страстная неделя в Испании – это и "религиозное действо, и культурное событие, и одно немыслимо без другого". "В Страстную неделю в Вальядолид приезжают как верующие люди, так и неверующие, всех их привлекают прежде всего качество тех произведений, которые участвуют в процессиях, красота этих процессий. Сейчас в Испании каникулы, к нам приезжают люди со всей страны, из других стран мира, и они пользуются случаем, чтобы насладиться не только этим действом, но и нашей кухней — это не должно нам как-то мешать", — говорит мэр.

Еще одной традицией Святой недели является помилование заключенных. Некоторые кофрадии имеют право предложить правительству страны помиловать того или иного осужденного. Есть три условия помилования: совершенное преступление не должно быть против здоровья населения, связанным "с кровью", или насилием по гендерному признаку, рассказывает старший брат "Кофрадии Богоматери милосердия" Франсиско Хавьер Картон Триго. В этом году Совет министров помиловал только семь человек из около полусотни, которых предложили кофрадии, обладающие этим правом. Среди помилованных не оказалось ни одного из трех кандидатов, которых предложило братство Богоматери милосердия. В прошлом году благодаря усилиям этой кофрадии из тюрьмы досрочно вышел человек, который отбывал наказание за экономические преступления.

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Религия и мировоззрение
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