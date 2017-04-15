Меньше церквей – больше мечетей: как живется мусульманам в Скандинавии

Недавно в столице Швеции был совершен очередной теракт — уже который по счету в Европе. Грузовик наехал на людей на одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Погибли четыре человека, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Одним из задержанных оказался 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, как подозревает следствие, находился за рулем грузовика.
Как сообщил источник в правоохранительных органах Узбекистана, "в ходе опроса его родственников и близких, проживающих в Самарканде, стало известно, что Акилов, этнический таджик, находясь в Швеции, попал под влияние эмиссаров таджикской ячейки "Исламского государства", предпринимал попытки принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков". Одним словом, история, похожая на те, какие мы слышали в связи с терактами во Франции, Бельгии, Германии и в других европейских странах.
Вторые по численности в Норвегии и Швеции. А в Дании…
Норвегия, как и другие скандинавские страны, является объектом притяжения для многих иммигрантов с Ближнего Востока, которые во все предыдущие годы в поисках сытой жизни выдавали себя за беженцев, пытаясь доказать местным миграционным властям обоснованность своей просьбы об убежище. Многим это удавалось. Сейчас с этим обоснованием проще — всем известно, что творится на Ближнем Востоке.данным Центрального статистического бюро страны. Оказывается, ислам является второй по величине религией Норвегии после христианства. Из жителей Норвегии, причисляющих себя к той или иной религии, 53% называют себя христианами и 25,2% — мусульманами. Их около 180 тысяч человек или 2,7% всего населения страны. Это выходцы из Пакистана, Ирака, Сомали, Боснии и Герцеговины, Ирана и Турции. По состоянию на 1 января 2015 года 141 тысяча мусульман Норвегии были членами официально зарегистрированных религиозных сообществ, которые получают финансовую поддержку от норвежского государства. По сравнению с 2012 годом численность мусульман в Норвегии выросла на 44%. Цифры говорят сами за себя.
То же самое наблюдается в Швеции, где ислам также является второй религией по численности сторонников после христианства. В Швеции насчитывается шесть официально зарегистрированных мусульманских организаций, которые имеют довольно долгую историю. Некоторые из них были созданы еще в 70-е – 80-е годы прошлого века. Их членами являются 110 тысяч человек.
Похожая ситуация и в Финляндии, хотя и чуть меньше по своим масштабам – там насчитывается 65 тысяч мусульман.
А вот в Дании государство официально не занимается подсчетом людей по их принадлежности к какой бы то ни было религии, предлагая людям полную свободу исповедовать всё, что хотят — и иммигрантам тоже. Официальных данных нет. Однако по оценкам датского социолога Брайана Якобсена (Brian Arly Jacobsen), на 1 января 2016 года в Дании насчитывалось 284 тысячи мусульман, что составляет 5% населения страны. Сильный прирост мусульманского населения (на 4,7%) социологами был отмечен, начиная с января 2015 года в связи с потоком беженцев из Сирии. Считается, что как минимум половина датских мусульман — верующие, регулярно посещающие мечеть.
Все новые и новые мечети…
О том, насколько удобно чувствуют себя мусульмане в Скандинавии и, в частности, в Норвегии, говорит и то, что в норвежской столице Осло с завидной регулярностью открываются все новые и новые мечети. Первая из них открылась в 1994 году. Правда ее открытию предшествовала общенациональная дискуссия: стоит ли давать иммигрантам свободу настолько, чтобы они еще и мечети открывали. Тем не мене, решение властей было положительным. Это был в прямом смысле прорыв. В "распахнутую дверь" процесс хлынул как бы сам собой: сразу же за этим в Осло открылись сразу еще три мечети. В 2014 году открылось сразу две мечети, одна из них — шиитская. Самая известная в Норвегии исследовательница Ислама Кари Вогт считает, что это не конец, и "в будущем на городской периферии будут открываться все новые и новые мечети".
Всего в Норвегии 126 мечетей в разных районах страны. Все они действуют под эгидой Исламского совета Норвегии, который представляет из себя так называемое "зонтичное" объединение 42-х организаций-членов. На сайте Совета не указано, мусульмане каких конфессий объединены в 42 организации. Однако ясно, что эти разрозненные организации представляют мусульман не только по регионам Норвегии, но и конфессионально.
Исламский совет был организован в 1993 году с целью "работы, направленной на то, что мусульмане могли жить в соответствии с исламским учением в норвежском обществе и вносить вклад в создание норвежско-мусульманской идентичности". Исламский совет ставит своей целью "способствовать единству среди мусульман в Норвегии и защищать права и интересы своих членов". Кроме того, организация пытается "быть строителем мостов и диалога, которые создают взаимное понимание и уважением между мусульманами и не мусульманами в Норвегии с точки зрения религии, культуры и нравственных ценностей".
Что касается мечетей в Дании, то их насчитывается около 140 — в разных районах страны. По данным местной печати, финансирование эти мечети и различные мусульманские организации Дании получают из Саудовской Аравии, Катара и Кувейта.
В Финляндии, соответственно, все аналогично, но в меньшем масштабе. Там около 80 молитвенных комнат и небольших мечетей по всей стране.
Как "аборигены" относятся к мусульманам и наоборот
Если верить заявлениям Исламского совета Норвегии, последователи этой религии не намерены осложнять жизнь местным жителям и даже готовы в нее вписаться, создав, как сказано выше, некую "норвежско-мусульманскую индентичность". Но как это должно выглядеть на деле — никто не знает.
А выходцы из мусульманских стран, со своей стороны, предпочитают иметь только экономическую связь с норвежским обществом, получая от него приличные денежные пособия, а во всем остальном — держаться от норвежцев подальше. Особое отторжение мусульман вызывает "всепоглощающая гендерная свобода" норвежцев, как, впрочем, и других жителей Скандинавского полуострова.
О том, что в норвежском обществе существует некая неприязнь к иммигрантам, говорит программа норвежской Партии прогресса (Fremskrittspartiet), которая выступает за резкое ограничение притока в страну иммигрантов, особенно, не из стран ЕС и, прежде всего, с Ближнего Востока. На своем сайте Партия прогресса публикует "победные реляции" о том, что темпы притока иммигрантов с Норвегию резко сократились в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, намекая на то, что в этом есть и ее, Партии прогресса, заслуга. На последних парламентских выборах в 2013 году Партия прогресса получила 29 из 169 мест в стортинге (парламенте) Норвегии. То есть, поддержка со стороны населения есть.
Более-менее похожая ситуация в Швеции, Дании и Финляндии.
Куда смотрит полиция?
Известно, что в полицейском управлении Осло есть отдельные подразделения, в задачу которых входит наблюдение за состоянием тех или иных национальных иммигрантских сообществ.
Можно не сомневаться, что аналогично работа полиции построена и у других скандинавов. Полиция пристально наблюдает и за мусульманами, и за их официальными "приходами". Именно эти подразделения полиции ведают вопросом выдачи (или не выдачи) виз с разрешением на пребывание и работу в стране выходцам из соответствующих стран.
Насколько эффективно работает полиция в новых условиях, когда мусульмане часто становятся жертвами эмиссаров ИГИЛ, сказать трудно. Но, судя по теракту в Стокгольме, на этом фронте у скандинавов не все в порядке.