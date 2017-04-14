Страстная пятница в Иерусалиме: скорбь христиан под призывы с минаретов

ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Стоп! Куда вы идете? Процессия еще не началась!", — пожилой араб отталкивает назад все прибывающих и прибывающих паломников. Возле Львиных врат старой части Иерусалима христиане со всех концов света собрались для участия в крестной процессии, которая проходит ежегодно в Страстную пятницу. До понедельника город стал столицей мира.

Верующие идут по Старому городу путем, которым две тысячи лет назад шел Иисус Христос на распятие. "Путь скорби", на латыни Via Dolorosa — так называется маршрут.

© Фото: Антон Скрипунов Страстная пятница в Иерусалиме

Одна вера — маршруты разные

Крестная процессия у католиков и православных отличается по длительности маршрута. Католики начинают шествие с храма на месте бичевания Христа. Православные на следующем этапе — Претории, темнице, где был заточен Христос. Сама камера до сих пор сохранилась — маленькая каменная комната, примерно метр на полтора, с каменной скамейкой, в которой пробиты отверстия для ног. В стене небольшие зарубки — на месте, где крепились кандалы.

Процессия движется в сторону арки, которая ничем не примечательна среди многих других в Старом городе. Но верующие знают — это место, откуда Пилат, пытаясь оправдать Христа, крикнул: "Се человек!" (Ecce Homo по-латински), а разъяренная толпа ему ответила: "Распни его!". Арка так и называется — Ecce Homo.

Греческая процессия прошла с 10 до 12 часов. В ней принял участие патриарх Иерусалимский Феофил. Из Претории духовенство переносит большой крест в храм Гроба Господня. Верующие держат в руках небольшие деревянные крестики, которые можно купить в Старом городе практически за каждым углом.

Другая процессия, с участием католиков, коптов и эфиопов, начинается в районе 13 часов. Африканские христиане встречают ее начало аплодисментами и радостными возгласами. Само шествие менее организованно, так как каждая группа идет за своим священником.

© Фото: Антон Скрипунов Страстная пятница в Иерусалиме

Спустя 20 минут с Храмовой горы раздается возглас: у мусульман начинается пятничная молитва. В какой-то момент католическая процессия сливается с идущими в мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) верующими. Израильской полиции пришлось вмешаться, чтобы не произошло давки. Уже после молитвы мусульман пускали обратно с Храмовой горы группами по 50-100 человек.

В многочисленных путеводителях говорится, что Via Dolorosa имеет девять остановок. Но в зависимости от конфессии маршрут может меняться. Так, копты сворачивают с улицы, по которой идут католики, в сторону своего храма. Последней остановкой у православных, как утверждают в Русской духовной миссии, является церковь Александра Невского, построенная на месте Судных врат. Через эти ворота, согласно преданию, Христос вышел из города в сторону Голгофы. В IV веке это место было включено святой Еленой в территорию первого храма Гроба Господня.

Верующие стекаются к храму Гроба Господня, чтобы поклониться месту распятия Христа. Внутри храма настолько много людей, что доходит чуть ли не до давки. Паломники то и дело переругиваются с полицией и служителями храма, которые пытаются как-то упорядочить людской поток.

Ровно в 15 часов в главном храме христиан начинается служба. Именно в это время Христос умер на кресте. Как написано в Евангелии, во время его распятия "тьма настала по всей земле".

Совпадение или нет, но как только зазвонили колокола храма Гроба Господня, кристально чистое небо над Иерусалимом затянуло тучами.

Под крики "Аксиос!" (с греческого — "достоин") в храм заходит патриарх Иерусалимский. Греческое богослужение проходит напротив входа в Кувуклию — часовню над Гробом Господним, с другой ее стороны в это же время служат копты.

Обе конфессии молятся так громко, что слышно на прилегающих к храму улицах. Протяжный греческий распев (очень похожий на арабский) сопровождается звуком коптских инструментов. А спустя примерно час после начала службы с минарета мечети Омара, расположенной напротив храма Гроба Господня, раздается призыв муэдзина.

Святой город замер

Вокруг храма Гроба Господня суетятся телевизионщики. Иерусалимская полиция привозит в Старый город металлические ограждения. В субботу христиане со всего мира будут молиться вместе с патриархом Иерусалимским о схождении Благодатного огня.

"Мы все одинаковы в своей вере в воскресшего Христа. Но при этом мы сохраняем свои национальные, культурные и языковые особенности", — сказал патриарх Иерусалимский Феофил на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Делегация также будет присутствовать в Великую субботу в храме Гроба Господня. Она повезет Благодатный огонь в Россию.