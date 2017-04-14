Страстная пятница в Иерусалиме: скорбь христиан под призывы с минаретов

ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Стоп! Куда вы идете? Процессия еще не началась!", — пожилой араб отталкивает назад все прибывающих и прибывающих паломников. Возле Львиных врат старой части Иерусалима христиане со всех концов света собрались для участия в крестной процессии, которая проходит ежегодно в Страстную пятницу. До понедельника город стал столицей мира.
Верующие идут по Старому городу путем, которым две тысячи лет назад шел Иисус Христос на распятие. "Путь скорби", на латыни Via Dolorosa — так называется маршрут.
Одна вера — маршруты разные
Крестная процессия у католиков и православных отличается по длительности маршрута. Католики начинают шествие с храма на месте бичевания Христа. Православные на следующем этапе — Претории, темнице, где был заточен Христос. Сама камера до сих пор сохранилась — маленькая каменная комната, примерно метр на полтора, с каменной скамейкой, в которой пробиты отверстия для ног. В стене небольшие зарубки — на месте, где крепились кандалы.
Греческая процессия прошла с 10 до 12 часов. В ней принял участие патриарх Иерусалимский Феофил. Из Претории духовенство переносит большой крест в храм Гроба Господня. Верующие держат в руках небольшие деревянные крестики, которые можно купить в Старом городе практически за каждым углом.
Другая процессия, с участием католиков, коптов и эфиопов, начинается в районе 13 часов. Африканские христиане встречают ее начало аплодисментами и радостными возгласами. Само шествие менее организованно, так как каждая группа идет за своим священником.
Спустя 20 минут с Храмовой горы раздается возглас: у мусульман начинается пятничная молитва. В какой-то момент католическая процессия сливается с идущими в мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) верующими. Израильской полиции пришлось вмешаться, чтобы не произошло давки. Уже после молитвы мусульман пускали обратно с Храмовой горы группами по 50-100 человек.
В многочисленных путеводителях говорится, что Via Dolorosa имеет девять остановок. Но в зависимости от конфессии маршрут может меняться. Так, копты сворачивают с улицы, по которой идут католики, в сторону своего храма. Последней остановкой у православных, как утверждают в Русской духовной миссии, является церковь Александра Невского, построенная на месте Судных врат. Через эти ворота, согласно преданию, Христос вышел из города в сторону Голгофы. В IV веке это место было включено святой Еленой в территорию первого храма Гроба Господня.
Верующие стекаются к храму Гроба Господня, чтобы поклониться месту распятия Христа. Внутри храма настолько много людей, что доходит чуть ли не до давки. Паломники то и дело переругиваются с полицией и служителями храма, которые пытаются как-то упорядочить людской поток.
Совпадение или нет, но как только зазвонили колокола храма Гроба Господня, кристально чистое небо над Иерусалимом затянуло тучами.
Под крики "Аксиос!" (с греческого — "достоин") в храм заходит патриарх Иерусалимский. Греческое богослужение проходит напротив входа в Кувуклию — часовню над Гробом Господним, с другой ее стороны в это же время служат копты.
Обе конфессии молятся так громко, что слышно на прилегающих к храму улицах. Протяжный греческий распев (очень похожий на арабский) сопровождается звуком коптских инструментов. А спустя примерно час после начала службы с минарета мечети Омара, расположенной напротив храма Гроба Господня, раздается призыв муэдзина.
Святой город замер
Вокруг храма Гроба Господня суетятся телевизионщики. Иерусалимская полиция привозит в Старый город металлические ограждения. В субботу христиане со всего мира будут молиться вместе с патриархом Иерусалимским о схождении Благодатного огня.
"Мы все одинаковы в своей вере в воскресшего Христа. Но при этом мы сохраняем свои национальные, культурные и языковые особенности", — сказал патриарх Иерусалимский Феофил на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП).
Делегация также будет присутствовать в Великую субботу в храме Гроба Господня. Она повезет Благодатный огонь в Россию.