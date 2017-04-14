Патриарх Иерусалимский и россияне вместе помолились о мире на Святой Земле

ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил вместе с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) произнес молитву об установлении мира на Святой Земле.

"Мы переживаем за все, что происходит в Палестине. Мы одинаково страдаем, когда в террористических атаках люди гибнут здесь, или в Москве, или в Санкт-Петербурге, или во Франции, или в Германии", — сказал на встрече с патриархом председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

Участниками встречи также стали глава Финляндской православной церкви архиепископ Лев, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская делегация ФАП, делегации из Румынии и Кипра.

Патриарх Феофил заявил в свою очередь, что сейчас мир находится "в непростой обстановке". Особенно остро, заявил он, это ощущается в Иерусалиме.

"Мы должны объединить наши голоса, объединить сердца и всем рассказать, что мы люди Христа… Оружие, которым мы можем защитить мир, — это не мускулы, это не ядерное оружие. Это наша молитва. Это мы должны донести до всех людей", — сказал патриарх.