С куличом через металлоискатель: в Чувашии на Пасху усилят охрану храмов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев указал необходимость принятия дополнительных антитеррористических мер на Пасху и распорядился усилить охрану всех храмов региона.

"Ситуация в стране и мире сложная, нельзя допустить провокаций. Прошу органы местного самоуправления широко информировать население о том, что будет усилен контроль на входах в храмы, будут установлены рамки металлоискателей. Надо доводить эту информацию, чтобы люди приходили пораньше, чтобы не образовались большие очереди", — приводятся слова главы республики на его сайте.

По его словам, в Чувашии 95 процентов населения — православные. Ежегодно десятки тысяч жителей региона приходят на пасхальные богослужения.

"Родители, бабушки и дедушки приводят на богослужения детей и внуков, в храмах много светлых и добрых лиц. Наша задача — конструктивно, эффективно взаимодействуя, оперативно обмениваясь поступающей информацией, обеспечить охрану правопорядка и общественной безопасности, чтобы праздничные мероприятия прошли в Чувашии на достойном уровне", — заявил политик.