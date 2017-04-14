Около 240 священников проведут пасхальную службу в воинских частях ЗВО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Около 240 православных священников проведут пасхальное богослужение в воинских частях и на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в ночь с 15 на 16 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

В соединениях и воинских частях ЗВО идут приготовления к празднованию православного праздника Пасхи, который в этом году отмечается 16 апреля.

"Праздничные литургии с совершением крестного хода в честь Светлого Христова Воскресения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах, расположенных на территории военных гарнизонов ЗВО. Для исполнения религиозных обрядов привлечены более 40 штатных помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, а также около 200 священнослужителей, на добровольной основе окормляющих военнослужащих по согласованию с руководством епархиальных управлений Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "особое внимание будет уделено военнослужащим, находящимся на полигонах военного округа". Для них праздничные богослужения будут организованы в развернутых полевых православных храмах, которые представляют собой палатку вместимостью более 50 человек, оборудованную внутри в соответствии с канонами РПЦ.

В связи с праздником в меню военнослужащих будут включены освященные пасхальные яйца и куличи.

В настоящее время на территории военных гарнизонов и отдельных воинских частей ЗВО находятся более 1 тысячи различных объектов религиозного назначения. Все они взяты на учет отделом по работе с верующими военнослужащими штаба ЗВО и находятся на попечении войсковых священнослужителей.