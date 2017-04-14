Музыкальный пасхальный фестиваль пройдет в Москве 16-23 апреля

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Музыкальный пасхальный фестиваль состоится в Москве с 16 по 23 апреля, участие в праздничных мероприятиях при московских храмах сможет принять любой желающий, сообщили в пресс-службе департамента культуры города.

"В столице с 16 по 23 апреля состоится совместный проект Департамента культуры города Москвы и Московской епархии Русской Православной Церкви — Музыкальный пасхальный фестиваль. В течение праздничной недели при храмах — участниках фестиваля на специально организованных площадках пройдут мероприятия для москвичей и гостей города", — рассказали в пресс-службе.

Откроется фестиваль 16 апреля в 12.00 праздничной программой Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря на Страстном бульваре. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, выступление фольклорных народных музыкальных коллективов, экскурсии и пасхальные колокольные звоны.

Также на открытии будет проведен конкурс росписи двухметровых пасхальных яиц, в котором примут участие 20 команд — учащиеся московских художественных студий, колледжей, столичных кадетских школ, команды воспитанников учреждений дополнительного образования, а также домов культуры и культурных центров города Москвы. Расписанные яйца украсят парковую территорию внутреннего двора Мосгордумы, где будет организована выставка пасхальных яиц.

В дни Пасхи и на Красную горку развлекательные программы для всей семьи также развернутся на праздничных площадках храмов. Посетителей ждут пасхальные песнопения и колокольные звоны, творческие мастерские для взрослых и детей, выступление ансамблей и коллективов, спектакли.

Участие в мероприятиях сможет принять любой желающий. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте департамента культуры города Москвы в разделе Официальная информация — Праздничная программа музыкального пасхального фестиваля.