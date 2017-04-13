Храм Благовещения в Петровском парке на севере Москвы передан РПЦ

МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке на севере Москвы передан в собственность Русской православной церкви (РПЦ), говорится в сообщении финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Храм построен в 1843-1847 годах в русском стиле рядом с Петровским путевым дворцом по проекту архитектора Федора Рихтера.

Здание было создано двухъярусным: на прямоугольный в плане нижний храм поставлен восьмерик верхнего храма, завершающийся полукруглыми и треугольными кокошниками с шлемовидной главой на барабане, говорится в сообщении.

В 1904 году храм был расширен — по проекту архитектора Владимира Гаврилова пристроены два боковых придела. А в 1910 году архитектором Александром Евлановым при храме был выстроен каменный двухэтажный приходской дом, в нижнем этаже которого располагалась богадельня.

В 1930-е годы храм был передан Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского и использовался под овощной склад. Позднее в кирпичном приходском доме разместилась ГАИ районного УВД.

Богослужения в храме были возобновлены в сентября 1991 года.