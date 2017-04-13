Глава КБР призвал духовенство активизировать работу с молодежью в интернете

НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков призвал мусульманское духовенство республики активизировать работу с молодежью в сети интернет, чтобы молодые люди не пополняли ряды экстремистов.

"Надо работать там, где находится молодежь, а в сегодняшних реалиях — это интернет. Вам необходимо более активно охватывать этот сегмент, и не ругать интернет, а правильно им пользоваться. И тогда мы минимизируем те негативные явления, которые исходят из интернета. Уверен, вы это понимаете и движетесь в правильном направлении", — сказал Коков в четверг на встрече с представителями мусульманского духовенства региона в Нальчике.

При этом глава КБР призвал имамов особое внимание уделять индивидуальной профилактической работе с той частью молодежи, которая находится в зоне риска.

"Вы находитесь на переднем крае борьбы за умы молодежи. От вашей эффективной работы зависит, какие религиозные, духовно-нравственные установки получит молодежь и какова будет атмосфера в нашем обществе", — подчеркнул Коков.