Духовные лидеры Армении, Азербайджана и России обсудят вопрос Карабаха

ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II сообщил, что при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла готовится трехсторонняя встреча с участием глав двух церквей и духовного лидера Азербайджана, председателя управления мусульман Кавказа, шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.

"Сроки встречи пока не уточнены. О дате и формировании повестки встречи ведется работа", — цитирует слова Гарегина II армянское государственное информагентство "Арменпресс".

Он напомнил, что между сторонами уже состоялось пять встреч по вопросу Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.