На Пасху в Коммунарке откроется новый храм

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. 16 апреля, в пасхальное воскресенье в Коммунарке откроется Преображенский храм. В этот же день состоится первая служба, сообщил сайт mos.ru со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

Основные строительные работы уже завершены: на храм водрузили купола с крестами, сейчас строители занимаются отделкой. Храм начали возводить более 10 лет назад, но работы остановились из-за отсутствия средств. Строительство стало возможным благодаря участию Департамента развития новых территорий.

"На службу в Преображенский храм смогут одновременно приходить до семисот жителей Коммунарки", — отметил Владимир Жидкин.