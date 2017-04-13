В Петербургской митрополии не комментируют слухи о дате передачи Исаакия

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В Санкт-Петербургской митрополии заявили, что не обладают информацией о возможности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви 12 июля 2017 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Исаакий будет передан РПЦ 12 июля – в день памяти Петра и Павла, когда в северную столицу, согласно сложившейся традиции, приедет патриарх Московский всея Руси Кирилл.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату. Мы просто не обладаем такой информацией. Мы пока ничего не комментируем", — сообщили РИА Новости в митрополии.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.