Папа римский устроил отповедь торговцам оружия, "зарабатывающим на крови"

РИМ, 13 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Насилие не может быть ответом на насилие в мире, так как это приводит к вынужденной миграции и новым страданиям, а в худшем случае грозит гибелью всего человечества, считает папа Римский Франциск.

"Я думаю, что сегодня грех со всей своей разрушительной силой проявляется в войнах, в различных формах насилия и жестокости, в оставлении наиболее слабых. А платить за это всегда должны последние, беззащитные. Мне остается только с большей силой просить мира для нашей планеты, которую подчинили перевозчики оружия, зарабатывающие на крови мужчин и женщин", — заявил понтифик в обширном интервью, опубликованном в итальянской газете La Repubblica

По его мнению, миссия Церкви в этом плане связана с тем, чтобы быть ближе к тем, кто чувствует себя изгнанником и оказался на окраине жизни: "нужно смотреть внутрь себя и найти свою собственную вину".

"Прошедший век разрушили две губительные мировые войны, он познал угрозу ядерной войны и огромное число других конфликтов, и сегодня мы в рукопашную схватились с ужасной войной, которая ведется в разных точках мира", — отметил понтифик.

По его словам, он всегда спрашивает себя, какова цель этих войн, помогает ли насилие на долгое время достичь желаемого и не приводит ли оно только к новым репрессиям и новым виткам смертельных конфликтов.

"Насилие не является лекарством для нашего раздробленного мира. Ответ насилием на насилие в лучшем случае приводит к принудительной миграции и чудовищным страданиям, потому что большая часть ресурсов, которых лишены молодежь, бедные семьи, больные, старые, большинство населения мира, служит военным целям. В худшем случае может привести к смерти, физической и духовной, многих людей, если не всего человечества", — заявил папа Франциск.

Во вторник он направится с пасхальным визитом в тюрьму города Фрозиноне, где омоет ноги нескольким заключенным. Этот обряд восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.