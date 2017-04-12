Грубых водителей маршруток в Мурманске перевоспитывают пловом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мурманские мусульмане решили перевоспитать слишком грубых водителей маршрутных такси, в качестве награды за тактичность им вручали плов, сообщает во вторник Духовное управление мусульман Мурманска.

"Такая идея возникла у руководства после обращения прихожан Мурманской мечети и простых мурманчан. Не секрет, что иногда водители некорректно ведут себя на дорогах, грубят с пассажирами. Но также не секрет, что водители маршрутных такси является в основном выходцами из Кавказа и Средней Азии и у них заложена любовь и уважение к Всевышнему, просто в ходе жизненных ситуаций нравственность и богобоязненность забываются. На это и сделан был акцент", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице муфтитята "ВКонтакте".

Руководство мусульманской общины города проводило беседы с водителями маршруток. Их призывали соблюдать порядок на дорогах, а также помнить об ответственности перед обществом. Свои призывы исламские деятели подкрепляли цитатами из Корана.

После этого волонтеры общины проводили "контрольные поездки по всем маршрутам города", наблюдая за работой водителей и при необходимости делая замечания. В случае каких-либо происшествий "или эксцессов между водителями", волонтеры "оперативно реагировали с выездом на место или общением по телефону". Как уточняют в муфтияте, "весь этап воспитания длился несколько месяцев".

"По окончанию мероприятий, руководство провело мониторинг и пришло к выводу, что есть положительная тенденция, а также положительные отзывы как пассажиров, так и самих водителей. И результат воспитательного процесса — раздача плова водителям", — пояснили в духовном управлении.