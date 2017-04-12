Частица мощей Серафима Саровского, побывав в космосе, вернется в храм

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 12 апр — РИА Новости. Частица мощей Серафима Саровского, побывавшая на Международной космической станции, будет возвращена в Храм Преображения господня в Звездном городке в День космонавтики, 12 апреля, сообщил журналистам в среду российский космонавт Сергей Рыжиков.

"Великая святыня побывала с нами на орбите. Завтра Чистый четверг, будем служить, сегодня передадим часть мощей преподобного Сергия", — сказал он на послеполетной пресс-конференции.

По словам космонавта, частица мощей, побывавшая на околоземной орбите, освятила таким образом нашу планету.

"Мы всегда ждем какого-то чуда, но сам факт того, что частица мощей побывала на орбите и совершила многократное освящение "всего и вся" как на борту станции, так и за ее пределами, в том числе нашу родную планету, это уже великое чудо", — добавил Рыжиков.

Космонавты миссии МКС 49/50 Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт Роберт Шейн Кимброу (США) провели на станции 173 дня и вернулись на Землю 10 апреля 2017 года.