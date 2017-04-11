Крупнейшие соборы Англии увязли в долгах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Руководство Англиканской церкви пытается понять, почему в одних из крупнейших соборов Англии – в Дареме и Питерборо – появились долги перед сотрудниками и коммунальными службами, хотя в целом христианские сооружения страны пользуются бешеной популярностью среди туристов, пишет The Guardian.

Духовный лидер англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби намерен создать специальную комиссию для расследования причин появления "дыры" в церковном бюджете. Поводом стал финансовый отчет, согласно которому, руководство собора в Питерборо уволило 12 сотрудников, а декан церкви из-за нехватки средств вынужден был уйти.

Дефицит бюджета Даремского собора составляет 500 тысяч фунтов. В отчете указано, что доходы собора растут, "но не такими быстрыми темпами".

Между тем, Ассоциация английских соборов оценивает доход от туристов в 91 миллион фунтов. Соборы Англии обеспечивают порядка 28000 рабочих мест. Один только Йоркский собор (крупнейший средневековый храм в Европе, наряду с Кельнским собором) ежегодно посещают 490 тысяч человек.