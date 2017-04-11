Патриарх Кирилл осудил "гадкое лицемерие" среди духовенства

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Гадкими и отвратительными назвал предстоятель Русской православной церкви случаи, когда священнослужители ведут себя лицемерно. Патриарх Московский и всея Руси во вторник Страстной седмицы напомнил, что лежит в основе такого поведения и куда оно может привести.

Православная церковь в Великий вторник вспоминает обличение Иисусом фарисеев и книжников. Христос обратился к начальникам еврейского народа с обличительной речью, указав на то, что, соблюдая внешнюю, во многом показную религиозность, они забыли о главных основах религиозной жизни — искренней вере и милосердии к ближнему.

"Самое гадкое и отвратительное что может быть — это лицемерие в церковной ограде. Что греха таить, иногда мы сталкиваемся с такими примерами. Даже среди пастырей, которые не силой своей веры, не подвигом своей жизни, не любовью и добродетелью, а внешним видом и сладкими словами, речами, особым стилем отношения с людьми пытаются представить себя духовно сильными, проницательными, благочестивыми и достойными уважения", — сказал патриарх после богослужения в московском Новоспасском монастыре.

Он сравнил лицемерие со змеей, которое вползает в человеческую жизнь тихо и незаметно, назвал его одной из главных опасностей для духовной жизни любого человека и напомнил, кого в христианской традиции принято называть отцом любой неправды.

Страстная седмица, или Великая неделя следует после окончания Великого поста и завершается праздником Светлого Христова Воскресения — Пасхой. На протяжении шести дней верующие вспоминают Тайную Вечерю, предательство Христа Иудой, последовавший за ним суд над Спасителем, распятие и погребение Иисуса Христа.