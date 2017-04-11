Берлускони разозлил мясников своим призывом необычно отметить Пасху

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони разозлил представителей мясной промышленности страны из-за видеоролика, в котором он "спасает" ягнят и призывает отказаться от мяса на Пасху, сообщает Reuters.

Видеоролик Итальянской лиги по защите окружающей среды, где Берлускони обнимает и кормит ягнят с бутылочки, обрел большую популярность в соцсетях. Политик снялся на фоне таблички с надписью "Защищай жизнь, выбирай вегетарианскую Пасху".

Поедание ягненка на Пасху является старой традицией в Италии. Однако в последние пять лет ей следуют все меньше и меньше итальянцев. Причиной этому является экономический кризис и эффективная информационная кампания вегетарианцев.

"Невероятно, но с учетом своих деловых качеств, он способствует нанесению ущерба мясной промышленности, пытаясь заполучить голоса любителей животных", — цитирует агентство заявление итальянского лобби производителей мясной продукции Assocarni.

Как отмечает агентство, в прошлом году ряд газет сообщил, что Берлускони стал вегетарианцем. Сам политики впоследствии заявил, что "никогда не делал подобных заявлений", не ответив прямо на вопрос журналистов.

В этом христиане отмечают Пасху 16 апреля.