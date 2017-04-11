Папа Франциск подтвердил намерение посетить Египет в конце апреля

ВАТИКАН, 11 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Несмотря на кровавые теракты, совершенные в минувшее воскресенье в Египте, папа Римский Франциск подтвердил свое намерение совершить в конце апреля апостольский визит в Каир, сообщил Ватиканскому радио генеральный настоятель католического Ордена братьев меньших конвентуальных Марко Таска.

"Папа не останавливается перед лицом того, что, к сожалению, произошло. Он с большой твердостью и убежденностью отправится в Египет, чтобы поспособствовать диалогу и общности христианской жизни", — заявил один из руководителей монахов-францисканцев, которые в понедельник были приняты понтификом в Ватикане.

"Папа постоянно получает всю информацию, и он подтвердил свое путешествие в Египет", — подчеркнул Таска.

Накануне заместитель государственного секретаря Ватикана по общим делам — архиепископ Джованни Анджело Беччу сообщил, что власти Египта заверили Святой престол в безопасности предстоящего визита понтифика.

Тем не менее, как стало известно СМИ из информированных источников в Ватикане, в ходе поездки в Каир Франциск будет передвигаться исключительно в закрытом "папамобиле". Предпринимаются чрезвычайные меры по обеспечению безопасности главы Римско-католической церкви: в частности, все остановки на пути следования папского кортежа будут короткими. Компетентные органы Египта и Ватикана находятся в постоянном контакте. Стало известно также, что представители ватиканской жандармерии уже провели первый визит в Египет, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Повторное посещение этой африканской страны сотрудниками службы безопасности понтифика должно состояться после Пасхи.

Апостольский визит папы Франциска в Египет запланирован на 28-29 апреля. В ходе поездки понтифик проведет встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, патриархом Коптской церкви, Александрийским папой Феодором (Тавадросом) II и посетит крупнейший в суннитском мире исламский университет Аль-Азхар, где встретится с его верховным имамом шейхом Ахмадом ат-Тейибом.

Девятого апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта предположительно подорвался смертник, прошедший в церковь во время службы, погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта — Александрии, где в это время находился Тавадрос II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Президент Египта вскоре объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.

В ходе торжественной мессы в Ватикане в Пальмовое (Вербное) воскресенье папа Франциск выразил глубокие соболезнования Тавадросу II и всему египетскому народу в связи с гибелью людей в результате взрывов в Египте.