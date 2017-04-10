В Литве на "Горе крестов" произошел пожар

ВИЛЬНЮС, 10 апр — РИА Новости. Утром в понедельник в Шяуляйском районе Литвы произошел пожар на "Горе крестов", одной из главных христианских достопримечательностей республики, но сейчас огонь практически локализован, сообщил РИА Новости представитель противопожарной службы Гинтарас Зонис.

"Гора крестов" расположенная в Шяуляйском районе, является одним из главных христианских достопримечательностей Литвы. Это место стало местом паломничества для католиков и православных христиан. Весь холм, который находится в поле, заставлен десятками тысяч крестов и распятий разных размеров. Первые кресты на горе появились в середине XIX века. Люди, приходящие на "Гору крестов", несут с собой кресты и крестики, изготовленные из различных материалов, от деревянных до металлических нательных.

"Сообщение о том, что на "Горе крестов" произошел пожар поступило в службу в 9.30. На место происшествия выехало шесть цистерн. В настоящий момент огонь локализуется. Огнем было охвачено около 10 квадратных метров площади холма", — сказал Зонис.

По его словам, причина возгорания сейчас выясняется. "Будет проведено расследование, пока рано говорить о причинах. Огонь практически локализован", — добавил он.