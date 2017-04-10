Российские мусульмане направили египтянам соболезнования в связи с терактом

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин направил народу и руководству Арабской Республики Египет соболезнования в связи с терактами в церквях городов Танта и Александрия.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

"Разделяя боль народа Египта, мы выражаем свои соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой убийц, и в своих молитвах обращаемся к Создателю о скорейшем выздоровлении раненых, о сохранении мира и безопасности в АРЕ и во всем мире", — говорится в послании муфтия, опубликованном в понедельник на сайте СМР.

Он подчеркнул, что случившееся неприемлемо, запретно с точки зрения ислама. Муфтий отметил, что жертвами террористов стали как христиане, так и мусульмане.