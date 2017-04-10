В контакте со смертником: можно ли вычислить террориста по лайкам?

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Антон Скрипунов. Страшная примета нашего времени: терроризм существенно омолодился. Инновационные методы вербовки — через соцсети — дали свои ужасные плоды. Эксперты утверждают: не разбирающиеся во всех тонкостях мусульманского вероучения молодые люди, пытаясь найти ответы на свои вопросы, ведутся на красочный контент в псевдоисламских пабликах. А затем примыкают к радикальным группировкам.

В России, по данным занимающихся мониторингом интернета служб, было закрыто более 23 тысяч экстремистских аккаунтов. При этом в той же "ВКонтакте" — самой популярной у мусульманской молодежи соцсети — можно встретить массу посвященных исламу сообществ, которые у многих молодых мусульман популярней мечетей. Неискушенному человеку сложно понять, какой контент является допустимым, а какой — ваххабитским.

Как отличить "зерна от плевел"? РИА Новости изучило наиболее популярные паблики, посвященные исламу, вместе с руководителем учебного отдела Духовного управления мусульман "Московский муфтият", имамом-хатыбом Аббясом Шляпошниковым.

Самый читаемый паблик

На сообщество "Ислам — религия мира и добра" подписаны более 940 тысяч пользователей "ВКонтакте". Имама смутило, что в группе нет контактов администратора. Единственная косвенно относящаяся к нему информация – номер QIWI-кошелька, на который можно перевести садаку — добровольное пожертвование в исламе.

Исламские паблики

Если не указан администратор группы, значит можно предположить, что они чего-то боятся или скрывают. Чисто психологический момент — зачем вам скрывать себя, если нет ничего плохого?"

При этом в группе 3 апреля была опубликована запись, в которой категорически осуждается терроризм.

Исламские паблики

Что читал питерский смертник

Следующая по количеству подписчиков группа — "Я люблю ислам". На нее был подписан питерский смертник Акбаржон Джалилов.

"Тут претензий нет. Здесь видно, что дагестанский муфтият работает. Здесь нигде не говорится напрямую об этом, но видно, что используются их материалы".

На размещаемых картинках или видео могут указываться ссылки на сайты легитимных мусульманских структур. Как в случае с этой записью:

Исламские паблики



Другой паблик, который читал террорист: "Дом ислама". На момент написания материала группа была уже удалена, однако остался паблик-двойник Islam To You. В нем размещаются материалы саудовского сайта Islamhouse.com. Открываем самый первый пост в ленте и переходим по ссылке на веб-ресурс:

Исламские паблики



"Дагестани" — значит, он из Дагестана. Но сам текст был написан в Эр-Рияде. Это очень странно", — отмечает имам.

Еще один момент — постановка вопроса. По словам Шляпошникова, это указывает на принадлежность автора к ваххабитам. "Основные темы, которые они затрагивают — это где находится Аллаха. То есть они указывают место Всевышнему. Это категорически противоречит исламу".

Как не попасться

Имам советует внимательно смотреть на то, какие богословские труды рекомендуются. Например, в паблике "Ислам" (132 тысячи подписчиков) в самой верхней записи дается совет обратиться к книге "Три основы".

Исламские паблики



"Три основы" — базовая книга тех, кто сейчас воюют в Сирии (на стороне боевиков — ред.). Автор этой книги Абд аль-Ваххаб, основатель ваххабизма", — говорит имам.

Аль-Ваххаб также является автором трудов "Шесть основ" и "Китаб ат-Таухид" — "Книга единобожия". В 2004 году она включена в список экстремистской литературы.

На сообщество "Ислам — Аяты, Хадисы, Цитаты" подписаны более 160 тысяч пользователей. В нем, как пояснил имам, приводятся многочисленные цитаты идеологов ваххабизма – Ибн Таймии, Раби аль-Мадхали, Салиха аль-Фаузана, Мухаммада аль-Макдиси и других. Если эти богословы приводятся как духовные авторитеты, то паблик является подозрительным, отмечает Шляпошников.

"Еще есть Насируддин аль-Албани — не забывайте это имя. Он противник традиционного ислама (его учение повлияло на организаторов теракта в Мекке в 1979 году, тогда погибли 255 человек – ред.)".

Одна из последних записей в группе как раз ссылается на него:

Исламские паблики



Администраторы подобных пабликов называют свой контент "правильным толкованием ислама". "Но, по сути, это искажение вероучения. Они свою идеологию продвигают так, как им нужно. Важно понимать, что здесь происходит игра терминов и незнающий человек попадается в ловушку", — добавляет имам.

"По ту сторону монитора"

Сообществ, где выкладываются ваххабитские материалы, достаточно много. Бросается в глаза большое число подписчиков — от 30 до 150 тысяч в среднем. А ведь среди них могут быть те, кто задумал совершить злодеяние во имя псевдорелигиозных идеалов. Очень сложно понять причину, по которой человек подписался на такие материалы — умышленно ли или по незнанию. Имам советует не "вешать ярлыки", как было в случае с Андреем (Ильясом) Никитиным, ошибочно заподозренным в совершении теракта в Петербурге. Сначала нужно пообщаться.

"Бывает, задаешь вопрос молодому человеку: как ты относишься к тому, что некоторые мусульмане выпивают, ругаются — безгрешных людей ведь не бывает. А он отвечает радикально: "Не мусульманин он!". Когда спрашиваешь его: "А почему ты так думаешь?", он говорит "Где-то увидел, где-то прочитал и т.д". И ты ему начинаешь объяснять, как правильно относиться к таким людям. Если человек с тобой не спорит, то становится понятно, что его кто-то надоумил. А если начинает спорить, убежден, что больше тебя знает, ему уже не надо что-то доказывать".

Имам отметил, что среди мусульманской молодежи распространена эта "болезнь": вместо мечетей они посещают паблики "ВКонтакте", а потом понимают ислам именно так, как там написано. Такое наблюдается у многих не вникающих в основы вероучения людей, а ведь в их числе есть те, кто отправляются воевать в Сирию. С такой аудиторией духовенству нужно поддерживать постоянный контакт, иначе это сделают экстремисты.

"Мы ведь порой не знаем, кто сидит по ту сторону монитора", — добавляет имам.