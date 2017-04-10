Путин отметил вклад евреев в укрепление межнационального мира в России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздников Песах, отметив, что еврейская община ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, сообщает пресс-служба президента России.

Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. В 2017 году праздник Песах начинается с заходом солнца 10 апреля.

"Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. В эти дни евреи обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение. Ведь они основаны на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем… Община ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании молодежи", — говорится в поздравлении президента.

Кроме того, Путин отметил, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями, такими как создание новых религиозных, образовательных центров, открытие музеев и выставок.