Теракт в Вербное воскресенье: в коптских церквях Египта прогремели взрывы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вербное воскресенье, которое также называют Пальмовым, омрачилось взрывами в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали случившееся терактом.

Взрыв в Танте

Первый взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта. Кадры с места проишествия

Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся, сообщает портал "Дот Маср" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник — человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

Праздничное богослужение в церкви транслировалось по телевидению, в момент взрыва трансляция прервалась.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.

Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

Что произошло в Александрии

Несколько часов спустя стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Здесь террорист-смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй — там расположена его резиденция.

​​При этом взрыве погибли 17 человек, в том числе трое полицейских, еще 47 человек получили ранения. Все погибшие при обеих атаках — египтяне, иностранцев среди них нет.

Жертв могло бы быть намного больше, но один из полицейских задержал смертника у входа в церковь, и тот был вынужден подорваться в дверях. Пользователи в Twitter размещают фото полицейского со словами сочувствия.

.@akhbar This is the Egyptian policeman who prevented suicide bomber from entering #Alexandria church. Sadly he died but saved many lives. @akhbar pic.twitter.com/bmgqWhczVQ — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 9 апреля 2017 г.

Через несколько минут прогремел еще один взрыв — на прилегающей к собору улице Шухада.

Ответственность за атаки смертников взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

​Власти говорят о теракте

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о срочном созыве Совета по национальной обороне. Кроме того, глава Египта приказал открыть военные госпитали для приема пострадавших.

Премьер-министр Шериф Исмаил назвал взрыв в церкви терактом.

В стране объявлен трехдневный траур.

Мир соболезнует Египту

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Египте.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", — говорится в телеграмме российского лидера.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также направил телеграмму своему египетскому коллеге. "Террористы атаковали прихожан коптской церкви в праздничное для всех христиан Вербное воскресенье. Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его организации должны понести суровое наказание", — заявил Медведев.

Папа Римский Франциск завершил праздничное богослужение на площади Святого Петра в Ватикане словами сочувствия в связи со взрывами в Египте. "Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием", — сказал он.

Соболезнования выразил и председатель Европарламента Антонио Таяни. "Мои мысли с жертвами нападения на коптов-христиан в Танте. Убийство во имя бога — это убийство против божьей воли", — написал он в своем Twitter.

С осуждением теракта выступили МИД Турции и власти Австрии, а также президент США Дональд Трамп.

* Террористическая организация, запрещенная в России.