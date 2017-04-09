США
10.0410 апреля10:34МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Теракт в Вербное воскресенье: в коптских церквях Египта прогремели взрывы

Сюжет:
Серия взрывов в Египте (45)
15:3709.04.2017
(обновлено: 10:26 10.04.2017)
1716594101
Люди у церкви в Танте, где произошел взрыв
© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вербное воскресенье, которое также называют Пальмовым, омрачилось взрывами в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали случившееся терактом.

Взрыв в Танте

Первый взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

© Ruptly
Взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта. Кадры с места проишествия

Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся, сообщает портал "Дот Маср" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник — человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

Праздничное богослужение в церкви транслировалось по телевидению, в момент взрыва трансляция прервалась.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.

Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

Что произошло в Александрии

Несколько часов спустя стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Здесь террорист-смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй — там расположена его резиденция.

​​При этом взрыве погибли 17 человек, в том числе трое полицейских, еще 47 человек получили ранения. Все погибшие при обеих атаках — египтяне, иностранцев среди них нет.

Жертв могло бы быть намного больше, но один из полицейских задержал смертника у входа в церковь, и тот был вынужден подорваться в дверях. Пользователи в Twitter размещают фото полицейского со словами сочувствия.

Через несколько минут прогремел еще один взрыв — на прилегающей к собору улице Шухада.

Ответственность за атаки смертников взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

Власти говорят о теракте

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о срочном созыве Совета по национальной обороне. Кроме того, глава Египта приказал открыть военные госпитали для приема пострадавших.

Премьер-министр Шериф Исмаил назвал взрыв в церкви терактом.

В стране объявлен трехдневный траур.

Мир соболезнует Египту

Египетский полицейский. Архивное фото
© РИА Новости. Юлия Лабунская
Террористические акты в Египте в 2016-2017 годах
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Египте.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", — говорится в телеграмме российского лидера.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также направил телеграмму своему египетскому коллеге. "Террористы атаковали прихожан коптской церкви в праздничное для всех христиан Вербное воскресенье. Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его организации должны понести суровое наказание", — заявил Медведев.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany
Взрыв в египетской Танте

Папа Римский Франциск завершил праздничное богослужение на площади Святого Петра в Ватикане словами сочувствия в связи со взрывами в Египте. "Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием", — сказал он.

Соболезнования выразил и председатель Европарламента Антонио Таяни. "Мои мысли с жертвами нападения на коптов-христиан в Танте. Убийство во имя бога — это убийство против божьей воли", — написал он в своем Twitter.

С осуждением теракта выступили МИД Турции и власти Австрии, а также президент США Дональд Трамп.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментарии
16 пользователей оставили 17 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
gretx
Соболезную. Во все времена были гонения христиан. Пророчество сбывается. Если гонят меня будут гнать и вас. Жаль, что террористы не понимают, что христианство уничтожить нельзя.
16:14
09.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Инна Еленская
Прими Господи души убиенных христиан в кровы Свои! Царство небесное и вечная память погибшим!
Прими Господи души убиенных христиан в кровы Свои! Царство Небесное и вечная память!
!
17:51
09.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена