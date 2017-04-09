В крестном ходе у Исаакия примут участие около трех тысяч детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Около 3 тысяч детей примут участие в крестном ходе у Исаакиевского собора в Петербурге в праздник Входа Господня в Иерусалим, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

"В 9:45 в Исаакиевском соборе будет совершена "детская" божественная литургия с крестным ходом. В богослужении и крестном ходе примут участие около 3 тысяч детей — учащиеся православных гимназий и воскресных школ. Литургию возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Санкт-Петербургской епархии", — сказано в сообщении.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Позднее горизбирком утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора.