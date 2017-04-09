Армянская церковь празднует Вербное воскресенье

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье. Армянское название праздника, отмечаемого в последнее воскресенье Великого поста и посвященного торжественному входу Господня в Иерусалим – Цахказард ("украшенный цветами").

"Этот день знаменует начало недели Страстей Господних, страданий Христа, которые он претерпел, приняв их на себя во искупление грехов человечества", — сообщили в пресс-канцелярии Араратской патриаршей епархии.

В сообщении отмечается, что католикос всех армян Гарегин II провозгласил Цахказард Днем благословения детей — в память о том, что во время въезда Иисуса в Иерусалимский храм дети с ликованием восклицали: "осанна Сыну Давидову" (Мат. 21:15).

По евангельскому преданию, люди, шедшие в Иерусалим на празднование Пасхи, подстилали путь Господу своими одеждами, срезали ветви с пальм и оливковых деревьев и бросали по дороге. В Армении пальмовые и оливковые ветви символизируют верба или ивовые ветки.

Согласно учению отцов Церкви, бросание одежды перед Иисусом символизировало освобождение от грехов. Преподношение веток и ветвей символизировало особые почести и торжественность. Ветвь оливы считалась символом мудрости, мира, славы и ликования. Преподношение пальмовых и оливковых ветвей Христу, воскресившему мертвого Лазаря, символизировало победу над смертью.

В субботу вечером в армянских церквях прошли богослужения Цахказарда и открылись завесы алтаря, а в воскресенье во время литургии будут освящены зеленеющие ветви оливы или ивы. Вместе со свечами их раздадут присутствующим. За Вербным воскресеньем последует Страстная неделя, которая завершится вечером Великой субботы благой вестью о Христовом Воскресении.