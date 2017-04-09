Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Православный мир в воскресенье празднует Вход Господень в Иерусалим, один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников, получивший в русских богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии — Вербного воскресенья.

"Девятого апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", — сообщает сайт Московского патриархата.

В Евангелии описано, как Иисус Христос после воскрешения Лазаря на молодом ослике въезжал в Иерусалим, и народ в знак почтения кидал ему под ноги свои одежды и пальмовые ветви, возглашая: "Осанна!" (хвалебный возглас о спасении). На Руси пальмовые ветви были заменены на распустившиеся вербные ветки. Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он был распят, а неделя от Вербного воскресенья до Пасхи называется Страстной — в память о последних днях земной жизни и крестной смерти Спасителя.

До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.

Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей — один из самых популярных церковных праздников в народе, когда в храмы приходят даже те, кто бывает в них всего несколько раз в году. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В некоторых местностях также существует обычай класть вербы в руки умерших в знак того, что они по вере во Христа победят смерть, воскреснут и встретят Спасителя с освященными ветвями.