Репрессии по-святогорски: ждать ли на Афоне бунта несогласных монахов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Со Святой горы Афон могут изгнать монахов, не принявших решения так и не ставшего Всеправославным Критского собора. Уведомления о необходимости оставить свои кельи монахи уже получили, но многие не собираются подчиняться фактической депортации с полуострова, сообщает портал agionoros.ru со ссылкой на греческие СМИ.

Ранее стало известно, что более 50 афонских келий — мест уединенной жизни монахов на Святой горе — прекратили поминать на богослужениях имя Вселенского патриарха Варфоломея, формального духовного главы полуострова. Подобный шаг обсуждался и в нескольких афонских монастырях. Причиной недовольства монахов стало скандальное проведение Собора поместных церквей летом минувшего года.

Всеправославный собор готовился свыше 50 лет и призван стать первым за более чем тысячу лет собранием предстоятелей и представителей православных церквей мира. После возникших разногласий от участия в нем отказались Антиохийская, Болгарская, Русская и Грузинская православные церкви. Тем не менее, собор открылся в заявленные сроки под председательством Вселенского патриарха. Принятые на собрании тексты вызвали резкую критику в православном мире, в Московском патриархате до сих не прокомментировали их содержание.

"Прекратившие поминовение патриарха монахи получили уведомление о необходимости оставить свои кельи. Многие из несогласных отказываются добровольно покидать свои келии, в результате чего их возможное удаление с Афона станет насильственным и вызовет большое недовольство в православном мире", — сообщает портал.

На Афоне Критский собор назвали "разбойничьим" и "антиправославным" практически сразу по его завершении. Монахи критиковали "новые подходы" к ряду тем, были несогласны с тем, что на соборе присутствовали не все епископы поместных церквей, а "православную общественность" никто должным образом о целях и задачах саммита не информировал.

Крайнее недовольство на Святой горе вызвало наименование неправославных христианских течений "церквами", особенно это относилось к католикам. Насельники Великой Лавры, монастырей Ватопед, Хиландар, Пантократор, Кутлумуш, Ставроникита, Филофей в открытом письме Священному киноту — высшему органу управления Афона — подчеркнули, что прошедший собор проигнорировал роль афонского монашества в современном православном мире и его отношение к актуальным вопросам церковной жизни.