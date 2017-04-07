Американцы воюют на руинах разрушенной веры

Игорь Пшеничников для РИА Новости

Американские социологи на протяжении последних десятилетий отмечают нечто совершенно, с их точки зрения, уникальное: американцы, ранее известные своей набожностью, в массовом порядке уходят из так называемых "организованных религиозных объединений", проще говоря, из церкви. Большинство по-прежнему все еще верит в Бога. Однако доля тех, кто отрицает свою приверженность какой-либо религии (речь идет, прежде всего, о христианских конфессиях), резко растет: с 6% в 1992-м до 22% в 2014-м.

К этим данным, опубликованным еще три года назад социологической конторой Pew Research Center, в эти дни вернулся американский журнал The Atlantic в попытке проанализировать то, почему и верующие, и не верующие американцы проголосовали за Трампа.

Весьма примечательно, что автор статьи Питер Бейнарт (Peter Beinart), который сознательно дистанцируется от какого-либо религиозного сообщества, приходит к выводу, что растущая секуляризация американского общества привела к росту расовой нетерпимости в США и расколу общества по этническому и национальному признаку.

Обманутые ожидания

Некоторые социологи предсказывали, что секуляризация прекратит "культурный конфликт", тлеющий на почве разности взглядов верующих и атеистов, прежде всего в отношении однополых браков. Поскольку в американском обществе сегодня практически достигнут консенсус о признании таких союзов, то, как считали эксперты, этот конфликт утихнет.

После того, как хозяином Белого дома стал Барак Обама, социологическая организация Center for American Progress заявила, что "из-за изменения в составе населения в пользу неверующих толерантных молодых людей прекратится культурная война" верующих и атеистов.

В действительности все вышло иначе. Как пишет The Atlantic, хотя "секуляризация страны соотносится с общественным признанием однополых браков", однако прежде всего она "способствовала появлению Дональда Трампа и так называемого крайнеправого движения, члены которого считают себя сторонниками белого национализма". Исследования показывают, что члены Евангелистской церкви (одна из самых распространенных в США христианских конфессий протестантского толка), даже редко ходящие в церковь, резко враждебно настроены в отношении черных, латиноамериканцев и мусульман.

Журнал указывает на это как на никем не ожидавшийся феномен: отстранившись от церкви, американцы не прекратили рассматривать политику как борьбу между "своими" и "чужими". Более того, "многие определяют "своих" и "чужих" еще более прямолинейно и непримиримо".

Демократы ни в кого не верят. И республиканцы тоже?

Согласно данным Public Religion Research Institute, с 1990 года практически утроилось число сторонников Республиканской партии (считающейся защитницей консервативной Америки), которые называют себя неверующими.

Исследования Pew Research Center показывают, что в ходе выдвижения кандидатов от Республиканской партии на пост президента за Тэда Круза (Ted Cruz) (который опирался в основном на протестантов-евангелистов) проголосовало значительно больше тех республиканцев, которые посещают богослужения, а за Трампа отдали свои голоса те однопартийцы, которые не бывают в церкви.

Почему республиканцы-атеисты с большей готовностью приняли точку зрения Трампа, который видит Америку в серых тонах, намерен все в ней перестроить и сделать ее "снова великой", чем верующие республиканцы?

Журнал задает вопрос, характерный для современного "толерантного" американца: это отдаление людей от церкви сделало их жизнь хуже? Или наоборот, люди, оказавшись в трудной жизненной ситуации, в первую очередь покидают церковь? Автор статьи пишет: "Установить причинно-следственную связь трудно. Но мы знаем, что образованные консервативные белые американцы, которые не имеют опыта церковной жизни, менее успешны экономически и чаще разводятся, чем те, которые ходят в церковь. Кроме того, они настроены пессимистически и чувствуют себя обиженными".

Чем хуже экономическое положение американца, тем сумрачнее он смотрит на жизнь. По данным Public Religion Research Institute (PRRI), белые республиканцы, которые редко ходят в церковь или никогда там не были, с меньшей охотой готовы сказать, что "американская мечта по-прежнему реальна", чем те, которые посещают церковь хотя бы раз в неделю. Одно слово — пессимисты.

Америка в войне сама с собой

Автор статьи ссылается на социологические исследования ученого из университета Вирджинии Брэдфорда Уилкокса (W. Bradford Wilcox), согласно которым, начиная с 70-х годов прошлого века, число верующих как среди белых выпускников колледжей, так и среди тех, кто не имеет образования, сократилось более чем в два раза. При этом белые рабочие, которые нерегулярно посещают церковь, "чаще разводятся, чаще становятся наркоманами и чаще терпят финансовые трудности".

Уилкокс отмечает, что "многие консервативно настроенные белые протестанты, даже если только формально посещают церковь, борются с вызовами современного мира. У них традиционные чаяния, хотя и у них есть трудности с работой и проблемы в семьях, но именно они создают реальные прочные связи в своих сообществах". Однако социологические исследования показывают, что таких в США все меньше.

Можно предположить, что в современной Америке тенденция на секуляризацию общества продолжится. И неверующих "обиженных пессимистов", которые видят угрозу в людях другой расы, будет все больше.

Автор статьи приходит к выводу: да, религия вытесняется из жизни, но на смену "культурной войне", имевшей в своем основании разногласия верующих и атеистов, пришла еще более ожесточенная секулярная война — расовая и межнациональная.