Отпевание Евтушенко пройдет в храме князя Игоря Черниговского в Переделкино

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Отпевание поэта Евгения Евтушенко состоится в полдень 10 апреля в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино, на следующий день его похоронят на Переделкинском кладбище рядом с Борисом Пастернаком, сообщил настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, который будет отпевать Евтушенко.

Классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко 1 апреля скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Только что вернулся после посещения Переделкинского кладбища, где мы вместе с настоятелем местного храма архимандритом Владимиром (Зориным) осматривали участок для захоронения Евгения Александровича. Как известно, поэт завещал похоронить его рядом с могилой Бориса Пастернака. Я был потрясен: оказалось, что единственное свободное место для захоронения Евтушенко, размером 3,5 на 2,5 метра, находится буквально в метре (справа) от мемориального участка семьи Пастернака. В ногах — старая яблоня, за головой — березка. В радиусе 50 метров нет ни одного такого участка", — написал Вигилянский на своей странице в Facebook.

Порядок прощания с Евтушенко, как уточнил священнослужитель, имеет предварительный характер. 11 апреля, по его словам, в Центральном доме литераторов с 10.00 до 14.00 будет гражданская панихида. В тот же день в 16.00 на Переделкинском кладбище будет совершена лития и захоронение.