В Православную энциклопедию вошли все авторы Евангелий

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Издание томов "Православной энциклопедии" идет рекордными темпами, наконец она включила в себя статьи обо всех четырех авторах Евангелий, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Советов по изданию энциклопедии в четверг в зале Церковных соборов московского храма Христа Спасителя.

Издание энциклопедии под общей редакцией патриарха Кирилла и при государственной поддержке начато в 2000 году специально созданным Церковно-научным центром. Основное внимание энциклопедия уделяет истории Русской православной церкви и других поместных Церквей. На 29-м заседании присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители администрации президента, федерального правительства, министерств, главы регионов, известные деятели науки и культуры.

"Это уже не энциклопедия Русской церкви, а всемирная энциклопедия о сферах человеческой жизни, имеющих отношение к духовному измерению", — сказал патриарх, открывая заседание.

Он представил журналистам 45-й том энциклопедии, подчеркнув, что наконец завершено "повествование обо всех авторах Евангелий" и цикл статей о главным таинствах христианского богослужения.

По его словам, "Православная энциклопедия" по праву может считаться всемирным справочником о духовном мире.