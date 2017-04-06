Мусульмане Дагестана поделятся своей кровью с жертвами питерского теракта

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Донорская акция "Мусульмане не проливают кровь, они ею делятся", проходит в четверг в Махачкале в поддержку пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщает сайт комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями республики Дагестан.

Организатором акции также выступило Духовное управление мусульман Дагестана.

"Этой акцией мы хотим выразить свое осуждение произошедшему в Санкт-Петербурге. В некоторых СМИ снова начали муссировать такие темы, как исламский экстремизм, усматривать в произошедшем так называемый "исламский след". На самом деле религия не имеет ничего общего с насилием и террором. Подобные поступки совершают бандиты, не имеющие никакого отношения ни к нации, ни к религии", — приводятся на сайте слова первого заместителя председателя комитета Харбила Харбилова.

По его словам, жертвуя кровь, мусульмане хотят показать свою солидарность с теми, кто пострадал от теракта и осудить любое насилие, особенно в отношении мирного населения.

В акции принимают участие студенты религиозных учебных заведений — Дагестанского гуманитарного института, Дагестанского исламского университета, Гуманитарно-педагогического колледжа, Медицинского колледжа имени Башларова и женский центр "Гьидаят".