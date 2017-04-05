Китай возмущен решением Индии принять Далай-ламу на спорных территориях

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай осуждает визит Далай-ламы XIV в Индию и считает, что это событие нанесет серьезный ущерб отношениями двух стран, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV, несмотря на протесты властей Китая, во вторник прибыл в индийский штат Аруначал-Прадеш, часть территории которого оспаривает Пекин.

"Это нанесет серьезный ущерб китайским интересам и отношениям Китая и Индии. Китай решительно осуждает этот шаг и сделает представление индийской стороне", — сказала Хуа Чуньин

По ее словам, Китай призывает Индию немедленно прекратить использовать Далай-ламу для подрыва интересов Пекина, принять конкретные шаги для сохранения отношений двух стран.

Текущий визит в Аруначал-Прадеш станет шестым для Далай-ламы и первым с 2009 года. Пекин в преддверии визита неоднократно выступал с предостережениями индийским властям, что это может привести к ухудшению отношений двух стран. Во вторник Нью-Дели, который неоднократно отвечал на критику северного соседа, вновь обозначил свою позицию. МИД страны заявил, что не стоит приписывать никакого дополнительного значения религиозной деятельности Далай-ламы и его визитам в различные штаты Индии.