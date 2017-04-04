Тотемы североамериканских индейцев появятся в Букингемском дворце

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Коллекцию подарков королеве Елизавете II выставят в летних комнатах Букингемского дворца. Среди экспонатов — тотемы индейцев Британской Колумбии и вышитый бисером трон из Нигерии, сообщает британский телеканал ITV.

Посетители смогут увидеть более 250 подарков, полученных королевой в течение 65 лет правления во время зарубежных визитов и официальных церемоний. Во дворце будут представлены экспонаты из 100 стран. Выставка будет работать с 22 июля по 1 октября.

Во время своего путешествия по Канаде в 1971 году Елизавета II получила в подарок от индейцев Квакиутль 78-сантиметровый деревянный тотем буревестника. Королеве, как сообщает ТВ, дарили и другие тотемы — например, 30-метровый столб из красного кедра. Он стоит в парке Виндзор с 1958 года.

Обмен подарками — важная часть дипломатических отношений между странами, служащая показателем добрых намерений.