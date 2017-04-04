Таджуддин о ЧП в Петербурге: возмущен гнусным злодеянием наемных варваров

УФА, 4 апр – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ, верховный муфтий Талгат Таджуддин от имени всех мусульман страны выразил соболезнования главе государства и жителям Санкт-Петербурга в связи со взрывом в метро и гибелью людей, а также призвал россиян вместе бороться экстремизмом и терроризмом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦДУМ в Уфе.

"От имени управления и от меня лично примите глубокие соболезнования Вам и всем петербуржцам в связи с кощунственным актом терроризма в метрополитене Петербурга",- говорится в сообщении Таджуддина, направленном президенту РФ.

Муфтий подчеркнул, что "возмущен этим гнусным злодеянием, учиненным наемными варварами, не имеющими ничего святого за своими душами, цель которых есть стремление разжечь межцивилизационный и межрелигиозный конфликт в нашей стране".

"Перед лицом этой ужасной трагедии призываем всех наших соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против экстремизма и терроризма", — добавил Таджуддин.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.