Патриарх отслужил литию по погибшим в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Граждане России должны еще более ясно осознать общую ответственность за будущее Отечества, поскольку террористические акты бросают вызов всему народу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время заупокойной литии в храме Христа Спасителя по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

По словам патриарха, террористический акт бросает вызов не только власти, правоохранительным органам и тем, кто призван обеспечивать безопасность людей, но и "всем нам, всему народу".

"Мы должны еще более осознавать важность сохранения мирной жизни, независимости нашей страны. Мы еще более ясно должны сознавать нашу общую ответственность за будущее нашего Отечества, а это требует возрастания сознания того, что от действий каждого из нас зависит это будущее", — сказал патриарх.

Он отметил, что в террористическом акте "во всей своей неприглядности и во всем своем ужасе является человеческое зло, без всяких прикрас и без всякой бутафории".

"И когда задумываешься об этих страшных явлениях, то понимаешь, что никакого заигрывания со злом быть не может; и не только тогда, когда идет речь о предотвращении террора или о наказании людей за террор, — со злом нельзя заигрывать в нашей жизни, зло нельзя оправдывать, даже тогда, когда оно является нам в очень респектабельном виде. Там где зло, там смерть", — сказал предстоятель РПЦ.

Почему именно эти люди стали жертвой теракта, добавил патриарх, "знает только Бог". "Иногда смерть вырывает из наших рядов даже самых лучших. В руках Божиих – жизнь и смерть. Наш же долг – молитвенно вспомнить сегодня этих людей, испросить у Господа прощения их грехов, дабы эта мученическая кончина открыла перед ними врата Царства Небесного", — сказал глава РПЦ.

Патриарх пожелал также, чтобы Господь духовно и физически укрепил родственников погибших, помог преодолеть им это страшное испытание. "Мы должны помолиться о всем нашем народе, дабы Господь дал нам силы, способность сосредотачиваться на решении тех задач, от которых зависит будущее страны. Чтобы Господь дал нам силы осознать себя единым народом, способным совместно отвечать на самые опасные и сложные проблемы, которые возникают на нашем историческом пути", — заключил патриарх.

Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", но проверит и другие версии.