Главный раввин России убежден, что взрывы в Петербурге признают терактом

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар, узнав о взрывах в метро Санкт-Петербурга, направил соболезнования губернатору города Георгию Полтавченко; также он выразил уверенность, что произошедшее будет квалифицировано как теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе раввина.

"Чувство огромного горя вызвало у меня, у всей еврейской общины России известие о трагических событиях в метро Санкт-Петербурга. Мы разделяем горе семей погибших, молимся за выздоровление раненых", — говорится в соболезновании Лазара.

Он убежден, что произошедшее будет квалифицировано как теракт. По словам раввина, "очередное преступление террористов преследовало цель посеять страх в обществе, подорвать стабильность, породить неверие в способность государства обеспечить безопасность населения". "Особенно отвратительно то, что бандиты всегда выбирают своими жертвами невинных людей, которые не могут себя защитить", — подчеркнул лидер российских иудеев.

Он выразил уверенность, что злоумышленники не достигли своей цели, так как трагедия, наоборот, сплотила граждан РФ. "Уверен, что сегодня не только жители Северной столицы, но вся Россия, все ее народы и традиционные конфессии душой с теми, кто борется за жизнь в больницах, кто переживает за пострадавших родных и друзей. Сегодня все мы еще более сплочены, чем прежде", — заключил Лазар.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.