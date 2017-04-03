Патриарх Кирилл совершит панихиду по жертвам взрыва в Петербурге

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит во вторник в храме Христа Спасителя заупокойное богослужение по жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Завтра в 10.00 в нижней Преображенской церкви храма Христа Спасителя патриарх Кирилл совершит заупокойное богослужение", — сказал Волков.

Первоиерарх РПЦ также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в петербургском метро.

"Острой болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о взрыве, произошедшем сегодня в Санкт-Петербургском метрополитене. Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская православная церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям насилия", — говорится в телеграмме соболезнования патриарха на имя губернатора города Георгия Полтавченко и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Предстоятель Русской церкви призвал духовенство Санкт-Петербурга оказать "всю необходимую духовную помощь и поддержку тем, кого коснулась эта беда". "Да ниспошлет Вседержитель Свою обильную помощь спасателям, медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов и всем тем, кто прилагает усилия для преодоления последствий катастрофы", — сказано в тексте, который цитирует патриаршая пресс-служба.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.