Глава дома Романовых скорбит в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын великий князь Георгий Михайлович глубоко скорбят в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в канцелярии Российского императорского дома.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

"Великая княгиня и великий князь молятся о упокоении душ погибших, о скорейшем исцелении раненых и об укреплении духа родных и близких пострадавших от этого безбожного и бесчеловечного злодеяния", — говорится в сообщении.

В доме Романовых надеются, что "виновные в очередном тяжком преступлении" будут найдены и получат законное возмездие.