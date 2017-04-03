Жертвы педофилии призвали католическую церковь реформировать исповедь

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Католическая церковь должна пересмотреть правило о запрете раскрывать тайну исповеди правоохранительным органам, так как из-за него многие случаи сексуальных домогательств к детям со стороны священников десятилетиями были неизвестны, заявил телеканалу BBC австралиец Питер Гогарти, одна из жертв домогательств.

Ранее Королевская комиссия Австралии, расследующая сексуальные преступления по отношению к несовершеннолетним, отметила, что за период с 1950 по 2010 годы в педофилии обвинили 7% всех католических священников Австралии. В четырех религиозных организациях соответствующие обвинения выдвигались против более 20% представителей. Согласно озвученным данным, средний возраст жертв женского пола — 10,5, мужского — 11,5 лет.

"Церковь Австралии относилась к этой теме как к неприятной панике со стороны общественности", — сказал Гогарти.

Поэтому, как считает он, преступники знали, что тайна исповеди будет соблюдена. Это позволяло им неоднократно совершать преступления.

"Расследование Королевской комиссии показало нам одну вещь: педофилы не остановятся, пока не умрут или пока будут физически неспособны приставать к жертвам", — отметил Гогарти.

Католическая церковь выплатила 276 миллионов австралийских долларов (213 миллионов долларов США) жертвам домогательств.

Правозащитники в Австралии допустили, что в дальнейшем число обращений о насилии "будет увеличиваться". Однако, по ее словам, немало преступлений замалчиваются.

Обвинения в педофилии звучали не только в адрес представителей австралийского католического духовенства. В других аналогичных скандалах оказались замешаны священники из США, Бельгии, Ирландии и других стран.

Причем, согласно расследованию, проведенному газетой The New York Times, Ватикан не только умалчивал об этих эпизодах, но и не проводил в отношении подозреваемых никаких внутренних расследований. В связи с этим папа Римский Франциск создал трибунал, который будет рассматривать дела католических епископов, скрывающих случаи сексуальных преступлений против детей со стороны подчиненных им священников.