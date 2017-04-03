Муфтий Крганов призвал общество к единству и выдержке после ЧП в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП в петербургском метро, призвав российское общество к выдержке, спокойствию и единству, он также передал слова соболезнования от руководства Малайзии, где в эти дни находится с деловым визитом.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, пострадали 47.

"Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших от имени Духовного собрания мусульман России. Министр по вопросам религии при администрации премьер-министра Малайзии господин Джамаль Аль-Хайр также выражает слова соболезнования всем тем, кто попал в эту трагедию", — сказал муфтий Альбир Крганов по телефону РИА Новости.

Он признал, что "сегодня в мире остается актуальной повестка безопасности". "Наши коллеги, с которыми мы ведем переговоры в Малайзии, говорят о том, что только совместными усилиями разных государств можно победить экстремизм и терроризм в разных их проявлениях", — отметил Крганов, добавив, что муфтият Санкт-Петербурга под руководством муфтия Равиля Пончаева ведет большую просветительскую работу и работу по профилактике идей экстремизма.

По словам Крганова, пока рано говорить о мотивах произошедшего, здесь нужно ждать заключений следователей и правоохранительных органов. Вместе с тем он отметил, что "все без исключения религиозные организации страны осуждают в любом проявлении терроризм и экстремизм".

"И также мы хотели бы обратиться к нашим соотечественникам в Санкт-Петербурге и ко всем – пожелать достойной выдержки и спокойствия. Потому что если подтвердятся предположения о теракте, то всегда режиссеры подобных бесчеловечных акций ждут хаоса, страха и раскола в обществе, а мы должны им ответить единством в гражданском обществе, выдержкой и ответом правоохранительных органов — чтобы найти организаторов данных происшествий", — сказал религиозный деятель.