Патриарх освятит 10 тысяч яиц в гигантской пасхальной "Корзине доброты"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Волонтеры фонда продовольствия "Русь" вместе с воспитанниками детских домов начали раскрашивать яйца и собирать их в гигантскую "Корзину доброты", которую в Великую субботу преподнесут патриарху Московскому и всея Руси Кириллу для освящения и раздачи всем желающим у храма Христа Спасителя, сообщает сайт фонда.

"Всего планируется бесплатно раздать более 10 тысяч яиц… Более 1,5 тысяч детей и взрослых вложат свою лепту в формирование "Корзины доброты"… Каждый маленький художник… тоже получит пасхальное яичко в знак своей причастности к празднику", — говорится в сообщении.

Как объяснила руководитель фонда Виктория Крисько, обычно волонтеры в магазинах по всей стране предлагают неравнодушным покупателям приобрести и пожертвовать продукты питания, которые затем организация раздает нуждающимся.

"Пасха — удивительный праздник, вокруг которого объединяется многие жители нашей страны. Поэтому на Пасху мы решили не просить, а преподнести продукты из нашей корзины всем желающим. И не просто продукты, а главный символ праздника — пасхальное яйцо", — подчеркнула Крисько.