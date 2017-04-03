Старообрядцы освятили в Симферополе храм, выкупленный у Украины

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий совершил в Симферополе освящение храма в честь Введения во храм Пресвятыя Богородицы, выкупленного в 2015 году у Украинского товарищеского общества, сообщает сайт РПСЦ.

"Освященный в Симферополе храм возведен в 1872 году. В советский период в разное время тут находились детский сад, клуб радиолюбителей, клуб и библиотека для слепых, различные военные ведомства. В 2015 году благодаря спонсорской помощи предпринимателя Романа Стабблбайна здание было выкуплено у Украинского товарищеского общества и восстановлено для совершения здесь молитвы", — говорится в сообщении.

Пресс-служба РПСЦ отметила, что старообрядцы в Крыму, как и в других уголках России, всегда подвергались гонениям. В крупных крымских городах и населенных пунктах насчитывалось буквально несколько старообрядческих приходов. В советский период молитвенная жизнь христиан в Симферополе заключалась лишь в редких молениях, совершаемых в домах у представителей разрозненной крымской общины.

Согласно рассказам старожилов, в советский период постоянного священника у них не было, ощущалось давление со стороны властей, церковную утварь и литературу достать было сложно. Но, несмотря на трудности, люди не падали духом, всегда сохранялся костяк, который отстаивал свое право на веру предков. Лишь после воссоединения Крыма с Россией старообрядческая жизнь на полуострове начала возрождаться.