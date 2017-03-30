В Петербурге активисты обжаловали решение суда по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Петербургские активисты послали по почте апелляционную жалобу в Смольнинский районный суд, прекративший производство по административному иску о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви, сообщил РИА Новости один из заявителей депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

"Апелляционная жалоба была отправлена в среду заказным письмом в канцелярию Смольнинского суда", — сказал Вишневский.

В свою очередь пресс-секретарь Смольнинского суда Анастасия Камынина сообщила РИА Новости, что жалоба в суд пока не поступала.

Ранее Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по аналогичному иску, а горсуд Петербурга признал данное решение законным.

Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ оспаривают распоряжение комитета от 30 декабря 2016 года "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А" с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию распоряжения. По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также право на участие в культурной жизни. Заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается среди прочего соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.