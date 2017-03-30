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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Петербурге активисты обжаловали решение суда по Исаакию

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (156)
17:1830.03.2017
(обновлено: 18:10 30.03.2017)
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Петербургские активисты послали по почте апелляционную жалобу в Смольнинский районный суд, прекративший производство по административному иску о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви, сообщил РИА Новости один из заявителей депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

"Апелляционная жалоба была отправлена в среду заказным письмом в канцелярию Смольнинского суда", — сказал Вишневский.

В свою очередь пресс-секретарь Смольнинского суда Анастасия Камынина сообщила РИА Новости, что жалоба в суд пока не поступала.

Туристы рассматривают макет Исаакиевского собора
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Коллектив Исаакия попросил Путина приостановить передачу собора РПЦ
Ранее Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по аналогичному иску, а горсуд Петербурга признал данное решение законным.

Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ оспаривают распоряжение комитета от 30 декабря 2016 года "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А" с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию распоряжения. По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также право на участие в культурной жизни. Заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается среди прочего соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Памятник Николаю I у Исаакиевскиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.

На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
Вид на Исаакиевский собор с Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Подъем на колоннаду Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Луна на фоне скульптурных композиций Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу Фестиваль Света 2016 на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Руслан Шамуков
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Вид на Исаакиевский собор
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Паровоза Нет
Можно только пожелать удачи в нелёгкой борьбе с РПЦ. Она себе забирает всё, что ей нравится,независимо от принадлежности. Церкви стали встречаться чаще,чем школы и дет.садики, а на их содержание...садикам и школам и не снилось. Главное не оскорбить чувств...
20:05
30.03.2017
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