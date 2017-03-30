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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В столице Евросоюза скоро откроют храм РПЦ

11:5030.03.2017
(обновлено: 16:00 03.04.2017)
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Строящийся храм РПЦ в Страсбурге во имя Всех святых
© РИА Новости. Ольга Липич

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Освящение храма Русской православной церкви в Страсбурге, в шаговой доступности от Страсбургского суда, Совета Европы и Европейского парламента, состоится после завершения его строительства в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель Московского патриархата при Совете Европы игумен Филипп (Рябых).

"Планы окончания работ —  конец этого года-начало следующего. Освящение пока еще не назначено, но оно будет точно после окончания работ", — сказал священник. По его словам, храм Всех Святых возводится в Страсбурге с 2013 года исключительно за счет частных пожертвований. Несколько российских компаний и около двух тысяч человек из разных стран внесли свой вклад в фонд строительства, добавил священник, который является настоятелем храма.

Под покровительством Святой Софии

В среду на стены были установлены центральный шатер и купола, которые изготовлены в России и в разобранном виде доставлены во Францию. Сборка их производилась в городе Эшо — одном из важнейших для православных христиан центров паломничества, поскольку в нем с VIII века до Великой французской революции покоились мощи святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. "Я верю, что место сборки куполов было не случайным. Русские купола, собранные в городе, находящемся под небесным покровительством святой Софии и её святых дочерей, получили таким образом и их благословение", — сказал игумен.

Игумен Филипп подчеркнул, что представители французских строительных компаний высоко оценили качество изготовленных в России элементов конструкции кровли будущего храма, а также оригинальность решений российскими инженерами сложных для воплощения задач, связанных с установкой шатра и кровли.

При этом настоятель пояснил, что доставка центрального купола из Эшо в Страсбург представляла собой сложную логистическую задачу, так как из-за своих размеров он относится к категории негабаритных грузов и для его транспортировки необходимо наличие специального грузовика с платформой и сопровождение полиции на всём пути следования. Дорога, по которой купол везли в Страсбург, проходила под несколькими мостами, и перевозчикам необходимо было предварительно измерять высоту пролётов под каждым из мостов, чтобы гарантировать прохождение почти четырёхметрового купола, установленного на платформу, под ними. "В одном из случаев, "зазор" между вершиной купола и нижней частью моста составлял около пяти сантиметров", — сказал игумен.

Возведение русского храма в Страсбурге широко освещается в местной прессе и вызывает большой интерес среди жителей города. Их особо привлекает необычная для Западной Европы архитектура строящейся церкви: храм Всех Святых возводится в шатровом стиле, особенно характерном для храмовой архитектуры русского Севера. Автором проекта является российский архитектор Дмитрий Пшеничников. Участок строительства уже посещал мэр Страсбурга Ролан Рис, представители различных французских строительных и архитектурных компаний, делегации из органов местного самоуправления Эльзаса.

После установки малых куполов с крестами, центрального шатра, барабан и главного купола храм приобрел завершенный вид. По словам настоятеля, главный крест храма планируется установить позже в торжественной обстановке в присутствии благотворителей, властей города, прихожан и почетных гостей.

© Фото: фото предоставлено общиной храма Всех Святых в Страсбурге
Храм Всех Святых в Страсбурге

Рады любой помощи

Средства на изготовление и установку куполов, шатра, крестов и всей кровли храма были пожертвованы крупной российской компанией "Транснефть", которая выступает главным благотворителем строительства.

На приходе ведется книга жертвователей "Лепта", в которую заносятся имена всех, кто способствовал строительству русской церкви на французской земле, также их имена будут увековечены в будущем храме. Комментируя финансирование строительства, игумен Филипп сказал: "Наша община очень благодарна компании "Транснефть", Челябинскому металлургическому комбинату,  "Внешэкономбанку", а также многим и многим жертвователям, которые внесли свою лепту в возведение храма. Однако объем работ так велик, что нам нужна дальнейшая финансовая поддержка. Ведь кроме расходов на строительство требуются средства и для оборудования и убранства церкви и приходского центра. Мы будем рады любой помощи".

Во имя диалога

В Страсбурге, который также именуют "Европейской столицей", расположен Совет Европы, большое число других европейских организаций. В Страсбурге также проходят заседания Европейского Парламента. "Данное строительство важно не только для нашей большой русскоязычной общины, но и для свидетельства о православии и о наших культурных традициях в самом центре Западной Европы. Без сомнения храм и центр при нём станут заметной и уважаемой площадкой духовного и культурного диалога между Востоком и Западом Европы", — выразил уверенность церковный представитель.

Представительство Московского Патриархата при Совете Европы действует в Страсбурге с 2004 года. С 2011 года его возглавляет игумен Филипп (Рябых), настоятель прихода Всех Святых, на которого с 2016 года также возложены обязанности представителя Московского патриархата при европейских организациях в Брюсселе.

 

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
summersector
Где стоят храмы православной церкви, по западной терминологии, ортодоксальной, там шанс на спасение душ человеческих, там упование на жизнь вечную. "Имеющий уши да услышит ...".
11:57
30.03.2017
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