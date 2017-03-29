Крестный путь Христа онлайн и в высоком качестве

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Проект "Свеча Иерусалима" даст возможность увидеть иерусалимскую Виа Долороза и храм Гроба Господня тем, кто не может посетить Святую землю из-за отсутствия денег, пишет в среду портал московского Сретенского монастыря.

В Старом городе Иерусалима сохранилась Via Dоlorosa — дословно "Путь страданий", или "Крестный путь". По нему Иисус Христос нес крест к месту своего распятия. Ежегодно этой дорогой проходят тысячи христиан. Всего на ней 14 остановок, девять расположены на улицах Старого города, остальные пять — на территории храма Гроба Господня.

Панорамные изображения главных святынь христианского мира — Голгофы, Камня миропомазания, Колонны бичевания, Гроба Господня – так же доступны на странице проекта в интернете и создают "эффект присутствия".

На прошлой неделе завершилась первая за двести лет реставрация часовни над Гробом Господним — знаменитой Кувуклии. За ней следил весь мир. Патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Иерусалимский Феофил провели торжественную церемонию освящения часовни, в которой также приняли участие представители Армянской и Римско-католической церквей. Они, совместно с православным Иерусалимским патриархатом, опекают святыню.

В предпасхальную субботу в Кувуклии происходит схождение Благодатного огня, на которое в Иерусалим съезжаются десятки тысяч православных паломников, в том числе многочисленная делегация из России.