Политолог: защита христиан Сирии подняла рейтинг Путина в Европе

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости. Сергей Стефанов. Рейтинг президента РФ Владимира Путина в Италии и некоторых других странах Западной Европы на фоне действий ВКС РФ в Сирии вырос; это может быть реакцией европейцев на защиту Россией христианского населения, заявил директор Института евразийских исследований (Италия) Андреа Джанотти.

Джанотти принял участие в проходящей 27-30 марта в Германии XXIII международной конференции Фонда единства православных народов (ФЕПН) "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход".

По словам итальянского эксперта, правительства западно-европейских стран до сих пор не предприняли "никаких мер по защите христианского населения, находящегося под агрессией на территориях, контролируемых ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) в Ираке, Сирии и Ливии". Более того, отметил он, политическая и даже военная поддержка была оказана тем движениям, которые ставят целью "уничтожить любой христианский след на указанных территориях".

"По всей видимости, действия вооруженных сил РФ являются единственной конкретной операцией в защиту христианского населения Сирии, Ирака, хоть и косвенной. Совпадение стратегических интересов Кремля с интересами глобальной безопасности и защиты христиан совершенно очевидно. И по этой же причине президент Путин стал одним из самых популярных лиц в Италии и в других западных странах", — сказал Джанотти.

Он добавил, что некоторые обозреватели в Италии критикуют операцию, проведенную с помощью российских ВКС в сирийском Алеппо. При этом, по словам эксперта, нельзя забывать, что российское вмешательство в происходящие события "на стороне легитимного сирийского правительства является инициативой в рамках международного права", и указанное "содействие Москвы было оказано по просьбе власти Дамаска".

"Эта политическая линия должна стать стимулом для многих европейских лидеров к установлению тесного и честного сотрудничества с Россией против вызовов и угроз христианству, начиная с нынешнего "холокоста" на Ближнем Востоке. Это трагическое испытание, я бы сказал, мученичество XXI века, которое православные и католики переживают вместе", — сказал Джанотти.

По его оценке, опасность нынешней ситуации была открыто признана как католической, так и православной церквами еще до исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска на Кубе в феврале прошлого года. "К этому стоит относиться как к первому шагу. Необходимо сплотить усилия для защиты наших братьев, находящихся под прицелом", — заключил директор итальянского института.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженное противостояние. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению