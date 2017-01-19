Эксперт предложил пересмотреть закон, по которому Исаакия передали РПЦ

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Закон, по которому произошла передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), несовершенен, его необходимо пересмотреть, заявил директор государственного заповедника М.А. Шолохова Александр Шолохов.

"Мы обсудили с коллегами из аппарата, и сейчас готовим соображения по поводу того, что закон, в соответствии с которым эта передача осуществлена, он несовершенен. Соответственно, там нужно предусмотреть некоторые моменты, прежде всего, историко-культурная экспертиза, которая позволит говорить и о принадлежности, а самое главное — о сохранности последующей, о возможном сохранении памятника", — сказал Шолохов на заседании комитета по культуре Госдумы в четверг.

По его словам, Исаакиевский собор в последние годы не только не просил денег из бюджета, но наоборот привносил средства в бюджет, при этом обеспечивая проведение богослужений в соборе. Более того, исследование экспертов показывает, что есть опасения за сохранность здания, поэтому этот вопрос требует работы серьезных специалистов.

"Это не просто здание, это здание, насыщенное реликвиями, предметами, которые внесены в музейный фонд РФ", — заметил Шолохов, добавив, что абсолютно непонятно, как эти музейные предметы перемещать и кому передавать.

В свою очередь глава комитета по культуре Станислав Говорухин отметил, что четверть населения России — мусульмане, которые пойдут в музей, но вряд ли пойдут в церковь, поэтому эта передача "отрезает от знакомства с такими высокими культурными ценностями целый пласт населения". Более того, по его мнению, странно, что объект всемирного наследия находится в ведении города, а не федеральных властей.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.